Dicen, los que más saben de normas de etiqueta y protocolo, que un look apropiado debe ir acompañado de un buen peinado y maquillaje y un cuidado de la imagen exquisito. Una normal que han seguido rigurosamente las celebridades que han pisado la alfombra roja de los Premios Goya 2022. No solo nos han dejado para el recuerdo vestidos y trajes de alto impacto, también looks de belleza que desvelan las tendencias más inauditas de la nueva temporada: cortes bob, peinados muy pulidos, melenas sueltas, recogidos con mucha elegancia y un sinfín de cambios llenos de inspiración. Hacemos un repaso a los mejores en nuestra galería.

La belleza empapa la alfombra roja de los Premios Goya

Los Premios Goya del 2022 ha sido uno de los acontecimientos más esperados de todos los tiempos, ya que el año pasado en plena Pandemia no se pudo celebrar como de costumbre y hubo mucha mascarilla de por medio que no dejaba ver, con la precisión que nos gusta, el rostro despejado de nuestras celebridades.

Sin embargo, este año en su 36ª edición, los galardones y sus protagonistas han viajado hasta la Comunidad Valenciana, concretamente al ‘Palau de les Arts’, que ha visto desfilar por su opulenta alfombra roja el glamour y la belleza que un acontecimiento de estas características se merece.

Los diseños de las estrellas fueron los protagonistas con atuendos para todos los gustos, mientras que otros detalles como los peinados y el maquillaje no pasaron desapercibidos. Es más han cobrado fuerza y por eso hemos recopilado los mejores beauty looks de la alfombra roja para que te deleites y eches un ojo a las tendencias que apuntan alto en los próximos meses. Los labios naturales en color nude y cortes de pelo bob han sido las notas dominantes de una noche a la que merece la pena hacer una ovación.

Recogidos y melenas sueltas: todas impecables

Por lo general, los recogidos son una gran opción para fiestas y eventos de gran embergadura, por eso es el elegido por la mayoría de las novias. Sin embargo, nuestras famosas demuestran que las coletas pueden ser igual de sofisticadas que cualquier tipo de recogido. Y es que aunque normalmente las dejamos relegadas a un segundo plano, han cobrado fuerza y se postulan como el peinado más elegante. De hecho, la coleta alta XXL y pulida de Jedet es, sin duda, el peinado con mayor efecto lifting que hay.

Tampoco podían faltar las melenas sueltas que siempre están de moda. Ya sean más naturales como la de la joven Carla Campra o con efecto mojado, ha quedado demostrado de nuevo que el pelo suelto es una opción siempre ganadora. Y como vienen marcando las tendencias las melenas bob se imponen con fuerza.

Maquillajes en tonos naturales y ahumados que nunca fallan

Hay labiales que nunca fallan, como el rojo. Y más estando en vísperas de San Valentín. Por eso, y haciendo un guiño especial a Cupido, nuestras actrices más sensuales se han atrevido con el tono más romántico como Macarena Gómez. Otras, abanderadas del menos es más, se han decantado por tonos naturales que funcionaban a la perfección con colores en nude y un toque de highlight para brillar como nunca. En este sentido el maquillaje de Nieves Álvarez nos ha enamorado.

Por supuesto, en una noche tan especial no podían faltar las pestañas. Sí, las famosas prestan mucha atención a la mirada, que dicen que es el espejo del alma, y se apuntan a las extensiones o a los postizos para no pasar desapercibidas. O si no que se lo pregunten a Cristina Castaño, que nos ha cautivado de lleno.

Como no podía ser de otra manera, también hemos visto mucha mirada ahumada. Y es que es el maquillaje que nunca falla para las noches de fiesta. ¿Estás preparada para copiar sus make up y arrasar como ellas?

