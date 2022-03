La influencer se ha mantenido fiel a un estilo propio basado en una melena XXL, ultralisa y negra, sin embargo, en los últimos tiempos ha decidido tomar un papel más arriesgado y lanzarse a la caza de la tendencia. Hay que estar atentas a los peinados de Alejandra Rubio.

El espíritu de la nostalgia ha vuelto a adueñarse de las tijeras en las peluquerías porque el look de los noventa es, sin duda, la tendencia capilar que más está volviendo a verse en las calles esta temporada primavera-verano. Este corte popularizado en la década de los 90’s por las grandes actrices del momento se caracterizaba por tener mucho volumen y las puntas curvadas hacia dentro en dirección al rostro. Aunque en su momento este corte tenía una longitud hasta la altura del hombro, la hija de Terelu Campos ha decidido darle su toque personal adoptándolo a su propio estilo y probando a combinarlo de todas las formas posibles.

La colaboradora de ‘Viva la vida’ tiene unos rasgos geniales, cualquier tipo de peinado le sienta bien. Por ello, no son pocas las veces que la influencia nos sorprende cambiando su estilo de la noche a la mañana. La hemos visto lucir de todo.

Coleta alta que estiliza la mirada creando el efecto foxy eye que todo el mundo intenta conseguir incluso pasando por quirófano; trenzas, que dan un toque tierno, naif y universitario a tus outfits… La colaboradora de televisión también se ha atrevido con los flequillos al más puro estilo Aitana Ocaña, con un flequillo recto que aporta elegancia y una imagen más seria; despeinado surfero, genial para tus fotos más playeras, para este look los sprays de sal marina serán tu mejor aliado.

Cambio de color

Alejandra también ha querido innovar con el color dejando atrás su característico negro azabache intenso por un cobrizo, que le quita dureza a la mirada y dulcifica el rostro. Esta es una de las tendencias más importantes de 2022 que hemos podido ver en otras celebrities. Ejemplos de ello son las cantantes Rosalia y Doja Cat, y la supermodelo Gigi Hadid.

Los complementos para el pelo

Y como no solo de peinados ni podemos ni queremos vivir, Alejandra también es una fan de los complementos; perfectos para esos días que no queremos preocuparnos tanto de nuestro pelo: gorras, pañuelos y sombreros. La más joven del clan Campos sabe jugar con estos complementos ya sea para elevar un look como para darle un toque más casual.

Con el pelo es atreverse sin pensarlo y esta lección la tiene bien aprendida. La influencer, a día de hoy, nos ha enseñado cuales van a ser los peinados que tendremos en la cabeza durante este año. No podemos esperar para descubrir cuál será el próximo estilismo con el que nos sorprenda.