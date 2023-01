La avena es uno de los alimentos más socorridos en las dietas de adelgazamiento. Es uno de los carbohidratos más saludables que podemos consumir porque contiene mucha fibra, además de ser rica en hierro calcio, vitaminas A, E, D y hierro. Muchos veganos y deportistas la usan en sus dietas porque es una gran fuente de proteína. ¿Quién no ha intentado ya desayunar un buen tazón de avena? Si ya lo habéis probado y no os ha convencido, os pedimos que le deis una segunda oportunidad con el desayuno que os ofrecemos hoy. Marta Lozano nos ha desvelado su receta de overnight oats, una moda que está arrasando entre las influencers y que nos ayudará a controlar nuestra figura. Por sus grandes beneficios para el organismo no hemos podido evitar incluir esta receta en nuestra sección de belleza.

Hay quienes que la consumen cruda como un topping para yogures, en tortitas de plátano o hervidas. Pero la clave de estas gachas que se hacen durante la noche es dejarlas remojar para ablandar la fibra y que su consumo sea mucho más suave para al paladar. La mujer de Lorenzo Remohi hace una mezcla de chía, avena y leche de arroz y la deja reposar toda la noche en la nevera. Es posible también hacer la mezcla con bebida de soja, avellanas, avena o almendras. Estos cereales absorben el líquido junto a las semillas de chía y, por la mañana, se han convertido en unas gachas a las que podemos añadir decenas de ingredientes saludables: nueces o almendras para darle un toque crunchy, kiwi, papaya, uvas o la fruta que tengáis, semillas o un punto dulce con miel, estevia o sirope de agave.

Marta Lozano se pasa al desayuno más saludable

Si te gusta el sabor del chocolate amargo, también puedes incluir unos trocitos de cacao 100% para darle un punto goloso a tu desayuno. Marta ha optado por los frutos rojos y además de incluir un poco de yogur natural, le ha añadido un poco de plátano, arándanos, frambuesas y un toque de canela. Normalmente, este desayuno se toma en frío, directamente de la nevera. ¡A cucharadas!

La avena es un ingrediente muy nutritivo, 100 gramos contienen unas 375 calorías, por eso tampoco debéis pasaros con la cantidad. Aunque entre sus beneficios está el de nivelar la glucosa y el colesterol, un exceso de estos cereales puede hacernos engordar si no lo quemamos adecuadamente. Pero un consumo moderado puede ayudarnos a mantener la figura. Una de las claves de este ingrediente es que proporciona una gran sensación de saciedad al organismo, por lo que si lo incluimos en nuestro desayuno, aguantaremos sin picotear hasta la hora de la comida. Los frutos del bosque siempre proporcionan un chute enorme de antioxidantes, ideales para frenar el envejecimiento prematuro de la piel.

Complementa tu desayuno con una buena rutina de ejercicios

Aparte del consumo de alimentos saludables, erradicar los excesos en las comidas, incorporar mejoras en nuestro menú y de la dieta equilibrada, es imprescindible que creemos el hábito de hacer ejercicio a lo largo del día. Una buena rutina de gimnasio, ejercicio aeróbico como andar o correr, te ayudarán a mantener la báscula a raya. Moldear nuestro cuerpo no viene dado solamente por la alimentación, ser constante y paciente es indispensable. Te hemos dado la clave milagrosa: overnight oats y ejercicio.