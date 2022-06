No hay nada como practicar deporte cada día para desestresarse y salir de la rutina. Sara Carbonero es conocedora de esto y no duda en acudir al gimnasio cada día durante sus mañanas para mantenerse en forma. Por todos es conocido que el pilates, el yoga o los ejercicios de fuerza están presentes en sus planes, pero ahora acaba de incluir un nuevo deporte: el boxeo.

La periodista ha incluido el boxeo en su rutina del gimnasio

Este deporte lo está practicando en su centro deportivo de confianza. Entre los beneficios que tiene está reducir el estrés. El hecho de que estés golpeando un saco hace que estés sacando toda tu fuerza y con ello todo el estrés que acumulamos los adultos durante todo el día, con reuniones de trabajo, conflictos laborales… Pero no solo ayuda a descargar la mala tensión que vamos acumulando, también tonifica el cuerpo.

La periodista lleva ya años haciendo deporte, pero es la primera vez que la vemos practicar boxeo. Golpear el saco hace que trabajes toda la musculatura de los hombros, los brazos y la parte del core. Además, es bueno para el pecho y la espalda, que normalmente sufre mucho las consecuencias de estar tanto tiempo sentado en una silla de oficina.

También se hace algo de cardio, ya que con el boxeo tus piernas están siempre en movimiento y dando saltos. Esto hace que al final también se trabajen las piernas, sobre todo los cuádriceps, los gemelos y también los glúteos. No hay duda de que es un deporte que aunque ha descubierto tarde, tiene muchos beneficios para la salud de uno mismo.

Conscientes de que hace deporte para mantenerse en línea, Sara no es muy de compartir sus rutinas deportivas. Hasta ahora. Sara Carbonero lleva meses compartiendo algunas pinceladas de lo que hace cada día para mantener la línea. Lo hace con fotos desde su gimnasio, lo que nos ha permitido conocer al detalle qué tipo de centro deportivo es y qué ofrece.

Sara está yendo al Beper Sports Club, que se encuentra en Pozuelo de Alarcón, Madrid, muy cerca de la zona en la que reside en la capital española junto a sus dos hijos. Pero no es un gimnasio normal como el que conocemos el resto de los mortales. Y es que Sara acude a este centro deportivo, que vende bonos a sus clientes. Los bonos se obtienen sin pago de matrícula y tienen una caducidad: se pueden usar solo durante cuatro meses. La periodista podría haber elegido la opción que más te obliga a acudir al gimnasio cada día: un bono de 30 sesiones con un entrenador personal, por el que tiene que pagar 1.050 euros. En esta caso, la sesión de trabajo de 45 minutos cuesta 35 euros.

Pero esta opción no solo vale para trabajar con un entrenador personal. Y es que Sara puede favorecerse de todos los servicios: sesiones one to one, con planificación de objetivos a corto y medio plazo, evaluación de composición corporal semanal, asesoramiento nutricional personalizado, diseño de entrenamientos complementarios y apoyo incondicional en cada repetición y motivación 100%.

Un gimnasio que le ofrece otras prácticas

Pero el entrenamiento con una persona especializada podría no ser la única actividad que hace Sara Carbonero en este gimnasio. Y es que este centro deportivo cuenta también con otras actividades, como el boxeo o la defensa personal, el pilates con máquina, una práctica que ella ya ha probado en otras ocasiones, el hiit o el cross training, el ballet fit o la electroestimulación.