Irene Rosales prueba el 'Body Jump' para adelgazar en tiempo récord

Estar a las puertas de la primavera es sinónimo de dar por iniciada la temporada de prendas cortas y biquinis. El momento de lucir cuerpazo en traje de baño se cerca y con él nuestra ansias por vernos más tonificadas y en buena forma física. Si durante el invierno hemos llevado una alimentación sana, hemos hecho deporte y descansado lo suficiente, tenemos todo el trabajo hecho. Pero si todavía no te has calzado las zapatillas, o te apetece agregar un nuevo deporte a tu rutina, ¡no te preocupes! Sabemos qué está haciendo Irene Rosales para llegar la operación biquini más en forma que nunca. ¡Te lo contamos!

El deporte no es la gran pasión de la esposa de Kiko Rivera, pero lo practica a diario desde hace varios años. De hecho, ha experimentado una transformación física y eso ya se le ve en los posados en traje de baño que nos dedica de vez en cuando. Y es que su cuerpo está más tonificado que nunca y no duda en mostrar, orgullosa, el resultado de su arduo trabajo. No hay ni trampa ni cartón, el secreto está en la buena alimentación y en hacer deporte varios días de la semana.

Estas últimas semanas hemos podido verla probado un nuevo deporte llamado 'Body Jump'. Esta disciplina, que se realiza saltando sobre una cama elástica al ritmo de la música, combina el cardio con la danza para quemar calorías y lograr una armonía emocional al mismo tiempo.

La nuera de Isabel Pantoja ha confesado estar encantada con sus sesiones de cardio: "La coordinación la llevo fatal, pero las ganas y la actitud es lo que cuenta", cuenta, mientras nos enseña un vídeo de cómo entrena sobre el trampolín.

El 'Body Jump', el nuevo deporte favorito de Irene Rosales

Irene Rosales lleva muchos meses mostrando sus desayuno, sus comida y sus cenas. Y todas ellas son saludables. Para desayunar suele elegir pan integral y pavo. Para comer recurre al salmorejo o el gazpacho, salsas que combina con proteína como pollo o pescado. Y para las cenas, se decanta por las ensaladas. Ha dejado de comer comida basura como las pizzas o las hamburguesas. Combina estos buenos hábitos alimenticios con una hora de deporte al día. De hecho, es lo primero que hace cuando deja a sus hijas en el colegio.

La andaluza tiene 31 años y su físico es envidiable. Por eso, entre otras cosas, sabemos el 'Body Jump' es una disciplina efectiva. Nos consta que permite quemar entre 400 y 900 calorías por sesión.

Además de quemar grasas tiene otros beneficios como el equilibro, la tonificación de tren inferior, reducir celulitis, mejora la vida de los pulmones y el corazón y es clave para eliminar toxinas. Pero, además, esta disciplina deportiva le ayuda a ordenar la mente porque fomenta la producción de endorfinas de la felicidad.

¿Te gustaría practicar 'Body Jump'?

Introducirse en el mundo del 'Body Jump' es muy sencillo. Es un ejercicio que se hace sobre un trampolín individual sobre el que salta continuamente, moviendo las piernas, los brazos y el torso. Es una clase coreografiada, guiada por un monitor y al ritmo de una música divertida y motivadora que tiene una duración de unos 45 minutos.

Una de las grandes ventajas de este ejercicio es que, al saltar sobre una cama elástica, apenas hay impacto en las rodillas y las articulaciones, y precisamente por eso es ideal para cualquier persona sin importar la edad o el estado físico.