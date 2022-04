En unos días, con la retirada de las mascarillas volverán a salir a la luz nuestros mejores maquillajes. Los sprays fijadores de maquillaje llevan existiendo largo tiempo, pero ahora vienen con una novedad, algunos de ellos vienen con highlighter en su composición. Atenta a nuestros consejos de belleza.

¿Cómo se usan? Muy fácil, solo tendremos que comprar nuestro spray fijador favorito de la lista que te sugerimos, si quieres probar otros te recomendamos que te fijes en los que tengan un envase transparente para ver la cantidad de brillo que viene en cada uno. Lo mejor es probar el tester en tu propia mano para ver cómo va con tu tono de piel. Nunca olvides agitarlo, pues la purpurina o brillo que contenga se quedará en el fondo del spray y no hará el mismo efecto.

Los sprays fijadores de maquillaje hacen que los polvos, las sombras y el rubor duren más horas

Los fijadores de maquillaje con highlighter suelen variar en tres tipos de tonos: los blancos metalizados que normalmente tienen destellos azules, son mejores para los eventos de noche, ya que a la luz solar son demasiado llamativos; los tonos rosas, perfectos para después de un buen bronceado o una tarde de tomar el sol y, por último, los tonos dorados, que son los más socorridos y los que podemos usar a cualquier hora del día. Podemos encontrar también algunos iluminadores específicos de otros colores, pero avisamos, de que pueden ser demasiado galácticos, pero si es intencionadamente adelante. Nos encanta correr riesgos.

Recomendamos, para usarlo de manera correcta, una vez hayamos acabado con nuestro make up, agitar el spray, alejar el brazo unos 50-60 cm para no mojar nuestro maquillaje y apretar unas cuantas veces hasta que notemos la bruma en nuestra cara, no demasiado. Recuerda cerrar los ojos y muy importante, si quieres hacer brillar alguna parte con más intensidad, como los pómulos, puedes acercar el spray un poco o aplicarlo en la mano y darle unos toquecitos con los dedos.

Si quieres brillar como una diosa y, además, no perder ni un gramo de maquillaje y te aguante como recién hecho, echa un ojo a nuestra selección, son de lo más económicos y te sorprenderán lo bien que funcionan.