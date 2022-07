A Carmen Alcayde le gusta cuidarse y verse bien. Y no es que lo digamos nosotras, es que ella misma ha reconocido muchas veces que ha pasado por el quirófano para operarse la nariz, hacerse una abdominoplastia y elevar su pecho con una mastopexia. Pero la colaboradora de Telecinco también ha confesado en más de una ocasión que suele recurrir a algún que otro retoque estético no invasivo para mantenerse guapa y joven: «A veces me doy algún punto de bótox para abrirme la mirada», afirmaba recientemente.

Por todo ello, no nos ha extrañado que Carmen Alcayde también haya querido probar ahora el tratamiento más buscado para combatir el envejecimiento del rostro. ¿Su nombre? HIFU. «Hace mucho tiempo que quería hacerme el HIFU. Es la gran novedad, todo el mundo se lo hace y yo no podía faltar», decía emocionada.

La presentadora, en compañía de la doctora Marta Hidalgo, ha querido mostrar todo el proceso en cabina. Pero… ¿sabes en qué consiste exactamente este tratamiento? ¡Te lo contamos todo!

Carmen Alcayde prueba el tratamiento top del momento ¡y le encanta!

HIFU es un tratamiento cuyo objetivo es reducir la flacidez del rostro mediante ablación térmica. Esta técnica funciona mediante la aplicación de un haz de ultrasonido de alta frecuencia que, mediante un efecto lupa, trabaja sobre las capas profundas de la piel sin dañar las superficiales. Básicamente actúa en 3 profundidades con el fin de estimular el colágeno y llegar a las zonas que se encargan de las contracciones musculares. ¿El resultado? Un rostro más joven, sin arrugas, sin flacidez y lleno de vitalidad.

«Este tratamiento se puede realizar tres veces al año. Lo ideal es empezar con una sesión e ir valorando según los resultados», le ha explicado la doctora a Carmen. Por ahora la colaboradora está encantada: «Yo ya me lo noto. Se me ha levantado la cara», decía.