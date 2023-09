La llegada de la nueva temporada también es un buen momento para lanzarnos a ese cambio de look que llevábamos mucho tiempo pensando. Blanca Suárez, que a lo largo de estos años nos ha demostrado que no tiene miedo a los giros radicales en sus looks, ha decidido apostar por uno de los cortes de pelo que están arrasando esta temporada: el corte 'Shaggy' con flequillo despeinado, que ya lucen otras famosas como Marta Sánchez y aporta un aire renovado y muy favorecedor.

El corte de pelo que lleva la la actriz es el mejor peinado para mujeres de 30, 40 o 50 años porque se trata de un estilo que resta años, otorgando un aura juvenil a quien lo lleva. No hay que olvidar que a medida que los años avanzan, el cabello va perdiendo fuerza, y los cortes de pelo pasan a ser nuestros mejores aliados para rejuvenecer sin esfuerzo. Además, las ondas que lleva le dan muchísimo movimiento.

El corte de pelo shaggy con flequillo de Blanca Suárez

El shaggy es un corte de pelo muy desenfadado que arrasó en la década de los setenta y, como tantas otras moda, vuelve a estar en la cresta de la ola desde hace varios años. Este tipo de corte queda genial en pelo liso y rizado, pero favorece mucho más en las melenas con bucles porque da movimiento y volumen extra, algo que resulta positivo en cabellos finos. Como prueba, mira lo bien que le queda a Blanca Suárez.

El 'shaggy' se caracteriza por ser una medida melena cortada con muchas capas, y que acompaña con un flequillo largo y desfilado que lleva peinado hacia los lados y le da un toque muy rebelde a su look. La clave para llevar este peinado de la forma más favorecedora es darle un aspecto ligeramente despeinado. Además, es una alternativa cómoda y práctica ya que la propia forma del corte hace que no haga falta peinarlo mucho.

Hablemos del look

Además de su nuevo peinado, Blanca también nos ha sorprendido con la elección de su estilismo, un diseño de la nueva colección de Stella McCartney. Se trata de un traje de tweed rosa formado por una americana de corte masculino XXL de doble botonadura, y una falda asimétrica a juego. Bajo la blazer, que la actriz ha llevado abrochada, ha lucido un top de cuello perkins con estampado de serpiente, el la misma tonalidad que el resto del look. Termina de elevar el conjunto con unas sandalias, con muchas tiras y en color negro, de la firma Giuseppe Zanotti.

En cuanto a los complementos, la intérprete ha decidido prescindir de los para darle todo el protagonismo a las prendas de ropa y al peinado. Y sin duda, lo ha conseguido porque nos ha regalado una puesta en escena que no puede ser más 'fashion'.