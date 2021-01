El actor de ‘Un paso adelante’ ha hecho historia de la televisión al hacer 4 minutos en la prueba de apnea de ‘El desafío’.

El viernes pasado, Kira Miró dejaba a todos impresionados y boquiabiertos después de conseguir aguantar dos minutos y medios en la prueba de la Apnea. La actriz se convirtió en la líder de la semana de ‘El desafío’ después de su gran hazaña. Sin embargo, en la tercera entrega, Pablo Puyol le ha quitado el título a su compañera después de conseguir hacer historia en la televisión.

Antes de meterse en el agua, el programa de Antena 3 mostraba cómo había sido los ensayos de la prueba a la que tenía que enfrentarse el que fuera actor de ‘Un paso adelante’. En concreto, Pablo Puyol explicaba que estaba nervioso y mostraba su miedo a ahogarse durante la ejecución del desafío. Sin embargo, nada más lejos de la realidad.

Pablo Puyol, mientras que contaba los latidos del corazón, ha conseguido aguantar 4:02 minutos bajo el agua en la increíble prueba que le ha convertido en el líder de la semana. El actor se ha llevado así el premio de 10.000 euros que ha donado a una organización benéfica de Málaga. Una hazaña heroica con la que ha conseguido hacer historia de la televisión al convertirse en la primera persona que consigue aguantar ese tiempo en la pequeña pantalla. A continuación, te dejamos el vídeo de la increíble prueba de apnea a la que se ha enfrentado Pablo Puyo en ‘El Desafío’.

«Me siento muy contento porque la prueba ha superado mis propias expectativas y el trabajo de esta semana ha valido la pena y he conseguido mucho dinero y se lo he podido dar a quien yo quería», decía emocionado Pablo Puyol tras coronarse como el ganador de la tercera entrega del programa. Con esto, el marcador se queda de lo más ajustado y cualquiera puede convertirse en el ganador del programa.

En cabeza continúa Kira Miró con 65 puntos. Seguida muy de cerca con el actor de ‘Un paso adelante’ que se obtiene el segundo puesto con 64 puntos. En el tercer puesto se sitúa Ana Peleteiro con 55 puntos. Tras este TOP 3 se encuentran Jorge Brazález (55 puntos), Ágatha Ruiz de la Prada (40 puntos), Jorge Sanz (33 puntos), Gemma Mengual (29 puntos) y David Bustamante (26 puntos).

La semana que viene, Ana Peleteiro intentará superar la marca de Pablo Puyol y se enfrentará a la prueba de la Apnea. A Jorge Sanz le esperan las copas musicales mientras que Kira Miró se verá las caras con la maquinaria infernal. Jorge Brazález será la antorcha humana mientras que a las cintas de correr extremas se subirán Bustamante y Pablo Puyol. Por último, Ágatha Ruiz de la Prada y Gemma Mengual se batirán en un duelo de quads.