La canaria y la Dj han protagonizado un encuentro muy sugerente en el plató del ‘reality’.

Este jueves, Fiama ha sido expulsada de ‘Secret Story’. Pero su salida del ‘reality’ no ha sido tan penosa como hubiera podido imaginar. Porque a la joven le esperaba una dulce y picante bienvenida por parte de Sofía Cristo. Nada más llegar al plató del programa, ambas se fundían en un cálido abrazo. Y de inmediato han hecho alarde de su amistad y de su complicad.

Sofía Cristo y Fiama flirtean en directo en el plató de ‘Secret Story’

«¡Qué guapa estás!», le decía la hija de Bárbara Rey al verla. Se lamentaba también de haber acudido al plató «en chándal» y de no haberse arreglado adecuadamente para la ocasión. «Tengo la casa muy cerca», le ha recordado a la canaria. Esta le soltaba: «¿Y la cama qué tal es?». Apenas han intercambiado unas pocas palabras, pero han sido suficientes para subir la temperatura a la gala.

«¡Tengo un calor!», reconocía la Dj antes de quitarse la chaqueta que llevaba puesta. Tras hacerlo, lanzaba la prenda a la que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’. Esta añadía más leña al ardiente fuego que se palpaba en el ambiente. «¡Quítatelo todo, mujer!», decía a Cristo.

Jorge Javier Vázquez ha aprovechado la ocasión para preguntarle a Fiama: «¿Mañana qué vas a hacer?», a lo que la aludida respondía: «Voy a estar con mi mamá». Sofía metía baza rápidamente: «Yo pincho en Leganés, ¿te vienes? Te invito». Así, pues, toda la audiencia de Mediaset está más expectante que nunca sobre el rollito que se traen ambas mujeres. ¿Es postureo o su coqueteo es real?

Los usuarios de las redes sociales opinan sobre el coqueteo de las dos mujeres

En las redes sociales no han tardado en comentar el intercambio de miraditas de Sofía y Fiama delante de las cámaras. «Tengo ganas del pipazo entre mis bollerones», ha comentado un usuario. Otros dudan de las tendencias sexuales de la canaria: «Pero si es que Fiama ha sido hetero siempreeee», señalan. Los hay que rechazan a la hija del domador Ángel Cristo como candidata a ser pareja de Fiama: «Mira que Fiama no es santo de mi devoción, pero se merece alguien mejor que Sofía Cristo, sinceramente».

Estos son los motivos que nos da @Sofia_Deejay para que Fiama se quede esta noche 🙌 ¿Qué os parece su alegato? #SecretGala4 pic.twitter.com/8LRD1UUxHF — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 7, 2021

Horas antes de su flirteo en directo con Fiama, Sofía Cristo visitaba el plató de ‘Sálvame’. Allí admitía estar aún «en shock» tras ser expulsada de ‘Secret Story’ por agredir a Miguel Frigeni. Su conducta agresiva le parece «deplorable«, pero se ha justificado diciendo que «los nervios» le jugaron una mala pasada.

«Tengo muchos altos y bajos»

También ha hablado sobre los abusos sexuales que sufrió de niña. Algo que destapó a su paso por ‘Secret Story’. Ya no tiene ganas de volver a hablar de su acosador. «No he dado datos de esta persona. Es una persona que está pagando su condena en vida. Está mal, está enferma, está en un sitio determinado. Todavía estoy intentando fluir. Tengo muchos altos y bajos» señalaba. «Al final es una huella que no vas a borrar en la vida. He tenido trabas en mi vida y no lo relacionaba con eso».

Cuando hace balanza de su paso por el concurso, lamenta haber levantado la mano a Frigenti, pero el tiempo que ha estado le ha servido para crecer. «De que entro en el programa todo ha sido un aprendizaje y lo tengo que revertir todo para bien. Todo es perfecto», ha destacado. «Sigo aprendiendo de los errores. Sigo igual, con mis momentos de nervios. Tengo que pulir un poquito esta impulsividad. Eso me recuerda que tengo que seguir trabajando aunque llevo ocho años de recuperación»–