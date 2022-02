Terelu Campos ha empezado el 2022 por todo lo alto. Si hace un mes empezaba a presentar ‘Sálvame Lemon Tea’ junto a María Patiño en Telecinco, ahora la hija de María Teresa Campos cuenta con un nuevo espacio en Telemadrid. La cadena que la vio triunfar en ‘Con T de Tarde’ desde 1997 hasta 2004, ahora le da una nueva oportunidad en su papel como presentadora.

El nuevo trabajo que tiene Terelu Campos en Telemadrid es la presentación de «Especial Juntos», un debate que contará con cuatro colaboradores en plató y que se emitirá tras ’10 momentos’, el nuevo programa de Anne Igartiburu. En este espacio de Terelu los tertulianos hablarán de los momentos que los famosos invitados desvelen a la conductora vasca. Se estrenará este mismo jueves 24 de febrero tras la emisión de ’10 momentos’.

Terelu, encantada con su regreso a la tele pública madrileña

La presentadora ha declarado sobre su vuelta a Telemadrid con este nuevo espacio que «regreso 18 años después, es como una mayoría de edad. En Telemadrid crecí muchísimo profesionalmente y no me olvido de que eso me permitió dar el paso a las televisiones nacionales. La gente me sigue parando por la calle pidiéndome que vuelva. Pues lo han conseguido».

Además, la presentadora también ha comentado algo sobre el programa que le van a dedicar a su madre, la comunicadora María Teresa Campos, de lo que ha afirmado que «me produce una gran tranquilidad hablar de la vida de mi madre porque nadie sabe de ese tema más que yo».

Así es ’10 momentos’

El nuevo programa de Anne Igartiburu recorrerá la vida de diez personajes famosos, seleccionando las diez vivencias que más les han marcado. Esta primera temporada estará compuesta por las charlas con Fran Rivera, Alaska y Mario, Carmen Lomana, Maria Teresa Campos, Bertín Osborne, Agatha Ruiz de la Prada, Manuel Díaz «El Cordobés», Norma Duval, Bibiana Fernández y Rosa López.

