El último número de la revista SEMANA ha publicado en exclusiva la fuerte pelea que se produjo tras las cámaras entre Alejandra Rubio y Carmen Borrego. Un tema de actualidad que tuvo como escenario el plató de ‘Viva la vida’ el pasado domingo y que está dando mucho que hablar. Terelu Campos se ha pronunciado al respecto y lo ha hecho de forma tajante: «Que se acabe esto de una vez».

«Lo único que quiero decir es una cosa. Reclamo la comprensión de mis compañeros. Si estoy pidiendo parar este tema a todos los compañeros de prensa que me abordan y me pronuncio con respecto a esto, estoy cometiendo una contradicción». Terelu daba un golpe en la mesa y decía basta: «Que se acabe ya esto de una vez, no beneficia a nadie. En ese sentido cualquier cosa que yo añada, en favor, en contra, en opinar, en no opinar… Desde que manifestaron unas desavenencias yo he intentado mantenerme al margen. Lo que yo haya hablado con ellas son conversaciones que pertenecen a mi vida familiar.

Añadía que por lo que ella sabe Alejandra se disculpará este mismo domingo. «Es lo que a mí me ha manifestado. Que explique ella lo que pasó». También ha explicado que su madre, María Teresa Campos, ha pedido que todo esto acabe de una vez por todas. «No hay vencedores ni vencidos, aquí hay perdedores».

«Allá el compañero que lo haya contado. Allá con su conciencia. Yo sé lo que yo hago si veo a un compañero en unas circunstancias así: es callarme públicamente e intentar mediar si las cosas se han ido de madre, no me fiaría de alguien que ha traicionado a sus compañeros”, ha afirmado sobre la persona que filtró la información.

«Hay cosas que no deben de salir del contexto en el que se producen. Como alguien lo ha contado y se puede haber lucrado de contar eso -ya eso me importa un pimiento- siento que quien lo haya hecho, compañera o compañero, para mí es una traición. Jamás en la vida reproduciría ni iría a un medio de comunicación para contar esto».

Terelu se percató del problema cuando estaba el domingo con su madre viendo el ‘Deluxe’. «Ahí fui consciente de que algo había ocurrido. Déjame digerir lo que he visto, es lo mejor y lo más sensato”, añadía al principio del programa. Por su parte, Emma García ha corroborado lo que ha publicado la revista SEMANA. «No lo contamos porque nos parecía que no era necesario. Por respeto a las dos protagonistas decidimos no contar lo que había pasado”.

¿Nuevo distanciamiento?

Todo este asunto se produce pocas semanas después de que Alejandra Rubio y Carmen Borrego enterraran el hacha de guerra y se reconciliaran. Sin embargo, la última vez que coincidieron en televisión protagonizaron un importante desencuentro tras el cual la hija de Terelu terminó llorando. La tensión entre tía y sobrina era más que palpable en el ambiente, también en antena donde se dijeron frases como las siguientes: «Háblame en otro tonito» o «estoy muy tranquilita, pero puedo dejar de estarlo en este momento».

SEMANA publica en exclusiva en su último número, a la venta en tu kiosko habitual, todos los detalles de lo que no vieron los espectadores. Tía y sobrina mantuvieron una importante discusión y te adelantamos que la bronca dejó a los presentes totalmente boquiabiertos. «No me vuelvas a hablar en tu vida», concluyó la joven a su tía.