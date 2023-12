La dura confesión de Julio Iglesias a Terelu Campos

No hay duda de que Julio Iglesias ha sido, es y será uno de los artistas más conocidos de la historia de la música tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Joaquín Prat le define como “el artista vivo que más discos ha vendido en el mundo. Una combinación de carisma y disciplina” en ‘La vida sigue igual”, el nuevo estreno de Telecinco a modo de homenaje al artista en el año que cumple 80 años que ha contado con la participación de rostros conocidos como el de Terelu Campos.

Mientras que en el plató de la cadena de Fuencarral han permanecido colaboradores de la talla de Norma Duval, Nacho Medina, Rosa Villacastín, Antonio Rossi, María Castaño y Juan Luis Galiacho; otros han optado por aportar su granito de arena al participar en la producción. Este ha sido el caso de Terelu Campos, que ha hecho referencia al romance que mantuvieron Julio Iglesias e Isabel Preysler durante ocho años. De su matrimonio nacieron sus tres hijos en común, Chábeli, Julio y Enrique, con quienes el cantante no pudo disfrutar de mucho tiempo de ocio dada la intensidad de su agenda profesional.

“Me llegó a decir que esperaba ser mejor abuelo que padre”, ha confesado la hija de María Teresa Campos. Unas durísimas declaraciones que indican que el artista fue consciente en todo momento de que no estaba ejerciendo su papel como padre tal y como le hubiera gustado, razón por la que esperaba poder hacer lo propio cuando sus hijos tuvieran descendientes.

Terelu Campos entona el 'mea culpa' del cantante

Los continuos viajes de trabajo provocaron que la crisis entre el intérprete de ‘Soy un truhán, soy un señor’ fuera irreparable. La también conocida como ‘reina de corazones’ hizo todo lo posible para sacar a flote su relación, pero los rumores de infidelidades por parte de Julio fueron in crescendo con el paso del tiempo. Algo que ha corroborado la hermana de Carmen Borrego al admitir que “para él ligar era facilísimo” y que miles de personas de todos los rincones del planeta caían rendidas a sus pies.

Sin embargo, lo que tal vez Julio no había podido llegar a imaginar es que Isabel tomaría una drástica decisión por la que se desvincularía de él por completo. El 22 de julio de 1978, la madre de Tamara Falcó tomó una alternativa sin precedentes al pedir el divorcio al cantante. Una noticia que hizo saltar las alarmas de multitud de países y que provocó que ambos tuvieran que llegar a un acuerdo por el bien de sus hijos.

Después de muchas reuniones, el artista se instaló en Miami de manera permanente y cedió para que los niños se quedaran en Madrid junto a su madre. No obstante, tanto Chábeli como Julio mantuvieron el contacto con su progenitor y han hablado maravillas de él a medida que han pasado los años. Pero el cantante nunca ha gozado de una relación tan positiva con Enrique, con quien ha protagonizado varios rifirrafes que han terminado siendo vox pópuli a lo largo y ancho del globo.

Grace Kelly, la royal que 'cayó rendida' ante Julio Iglesias

Sea como fuere, si algo está claro es que la trayectoria profesional de Julio es incuestionable. A sus 80 años, el cantante puede presumir de haberlo conseguido todo en lo que a la música se refiere, razón por la que Telecinco no ha dudado en rendirle un tributo en vida en el que se ha ensalzado su papel tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

De hecho, Norma Duval ha asegurado que una conocida royal europea sintió verdadera “admiración” por Iglesias. Esta no fue otra que Grace Kelly, esposa de Rainiero de Mónaco y anterior Princesa consorte del Principado. La vedette ha aseverado que la madre del Príncipe Alberto no quería perderse ni un concierto del intérprete y, siempre que su agenda se lo permitía, aprovechaba para desplazarse hasta donde fuera necesario para disfrutar de su voz, y por ende, de sus actuaciones. Un dato que demuestra que el talento del madrileño no pasó desapercibido no solo para las personas de a pie, sino también para los más VIP que se alzaron como sus verdaderos fans.