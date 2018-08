Tamara Gorro se emociona al recordar lo que sufrió para formar su familia

6 “Me fui a un hotel de Lisboa sola a llorar”

“Sé que estás pasando un momento muy difícil. Yo pasé por ello durante muchos años. Pero mientras tengamos salud, podemos seguir caminando. Estoy convencida de que lo vais a conseguir, pero no vale rendirse. Yo no me rendí Marisa, yo me fuí sola de viaje diciéndole a mi marido que me iba a trabajar y me fuí a un hotel a Lisboa sola a llorar, para que no me vieran” ha confesado la colaboradora.