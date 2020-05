Este viernes, la cadena pública ha anunciado un cambio en la persona que está al frente de su magacín matinal. RTVE ha decidido despedir a María Casado (42), hasta ahora presentadora del programa de La 1. Ocupará su lugar la Jefa de la Sección Meteorológica desde 2008, Mónica López.

Seguirá formando parte de la plantilla de RTVE

El cambio de presentadora se hará efectivo a partir de la próxima temporada, que dará inicio después de verano. Así pues, seguiremos viendo a la periodista hasta que la presente temporada llegue a su fin, el próximo mes de junio.

De momento, la periodista y Directora de la Academia de la Televisión (cargo que ejerce desde diciembre de 2018) permanecerá en la plantilla del ente público, donde desempeñará «otros cometidos profesionales». Pero la cadena no ha especificado aún cuál será su labor a partir de ahora. Tampoco se conocen los motivos de su fulminante e inesperada destitución.

María Casado es la segunda presentadora que ha tenido ‘La mañana’ desde su estreno en el año 2009. La primera conductora fue Mariló Montero, exmujer de Carlos Herrera, que estuvo al frente del programa hasta 2016.

Una larga trayectoria vinculada a la información pública

Licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, María Casado empezó a trabajar como redactora en los servicios informativos de Ràdio 4 de Radio Nacional de España en 1994. Tras un breve paso por Catalunya Ràdio, donde fue productora del programa ‘El Matí’ de Catalunya Ràdio, regresó a Radio Nacional en 2003. Entonces asumió el cargo de subdirectora de un magacín, y también presentó otros espacios. En 2005 se incorporó a los Servicios Informativos de TVE.

En la cadena pública ha sido presentadora del ‘Telediario del Fin de Semana’ desde 2006 y hasta 2012, cuando se pone al frente de espacios de debates tanto en La 1 como en La 2. En septiembre de 2012 deja el ‘Telediario’ y ‘El Debate de La 1’ para sustituir a Ana Pastor en ‘Los desayunos de TVE’. Allí permaneció hasta septiembre de 2016, cuando cogió las riendas de ‘Las mañanas de La 1’.

Mónica López, la chica de ‘El Tiempo’, será su sustituta

La encargada de sustituir a María Casado al frente de ‘Las mañanas de La 1’ será Mónica López, conocida por ser la presentadora de ‘El Tiempo’. La actual Jefa de la Sección de Meteorología de la televisión estatal, tiene una trayectoria profesional de más de 20 años en la pequeña pantalla. Es uno de los rostros más conocidos de la cadena, donde podemos verla entre semana informando sobre el parte meteorológica tras la segunda edición del ‘Telediario’. López también conduce el espacio del ‘Tiempo 2’, uno de los más vistos por los espectadores de la estatal.

Mónica López, licenciada en Física por la Universidad de Barcelona en 1997, -con especialidad en Física de la Tierra y el Cosmos-, fue reconocida con un Premio Ondas a la Mejor Presentadora en 2016. El mismo año en que se licenció entró a formar parte de la primera empresa española dedicada a la elaboración de información meteorológica (Servicios Audiovisuales de Meteorología de Activa Multimedia), donde ejerció de responsable de la redacción de meteorología.

López debutó como experta en meteorología ese mismo año en ‘Teletiempo’ de Vía Digital y después en el Canal Meteo de Canal Satélite Digital. Tras su paso por el Canal 33 fue a trabajar a TV3 en 2001. Allí se puso al frente de ‘El Temps’. En 2008 se incorporó a TVE.

Su encontronazo con la Presidenta de la Comunidad de Madrid

Hace apenas unas horas, María Casado protagonizaba un comentado encuentro delante de las cámaras de televisión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuya intervención se esperaba en el programa. La política, que antes de conectar con La 1 había charlado con Ana Rosa Quintana sobre la dimisión de Yolanda Fuentes en Telecinco, se retrasaba en la hora fijada. Por este motivo, Casado no dudó en preguntarle el motivo de su demora en pleno directo.

“Tenía que preguntarle. Tenía una cita con los compañeros de ‘Los Desayunos’, ¿le ha pasado algo este ratito? Porque nos han dicho que no había problema en sentarse con nosotros. Pero, ¿ha habido algún problema, una reunión urgente de última hora o algo?”, preguntaba Casado a Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid le respondía que “como todo el mundo puede comprobar, estaba a la vez en otra televisión. Y han coincidido finalmente porque se han extendido y entonces no he podido entrar. Pero mi intención era esa”.