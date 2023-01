Las redes sociales aseguran no dar crédito a las palabras de Risto Mejide durante las campanadas. Sin esperarlo, lanzó un zasca a Cristina Pedroche y Ana Obregón, palabras que por supuesto no han pasado desapercibidas en el universo 2.0. «¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Eso siempre da audiencia», dijo. De este modo, hizo referencia a sus contrincantes, dando donde más le dolía a una de ellas y es que de manera indirecta hizo mención a la pérdida de Álex Lequio. La red social del pajarito no solo apunta a que es desafortunado, sino también a lo «rastrero» que les parece decir algo así en televisión.

Risto Mejide, a por la competencia en sus campanadas: “Ah, sí? Hay algo que anunciar? Un embarazo, la muerte de un ser querido…? Que eso siempre da audiencia”pic.twitter.com/housy3B9CA — M 📺 (@casasola_89) January 1, 2023

Los tuiteros consideran que el presentador «se ha pasado tres pueblos» y opinan que es «demasiado cruel», pues estaba completamente «fuera de lugar». Un parecer que se repite en muchos comentarios y que demuestra que en esta ocasión casi nadie aprueba esta indirecta a Ana Obregón, quien hace dos años perdió a su hijo a causa de un cáncer. «Lo que dice de Ana es feísimo», «No todo vale Risto», «Has perdido el respeto hacia una compañera de otra cadena» o «Esta indirecta es demasiado cruel incluso para ti» son parte de las opiniones que se encuentran buceando por la Red.

Risto Mejide no ha querido entrar, al menos de momento, en las críticas recibidas durante las últimas horas. Sí se ha mojado sobre el dato que él y Mariló Montero cosecharon por las campanadas en Telecinco, tándem que no parece haber funcionado este 2022. «Menuda hostia y no me refiero solo a la de las campanadas, que también», ha dicho en un storie de Instagram. Cabe señalar que esta pareja de presentadores tan solo ha logrado un 4,7% durante el momento de las 12 uvas y un 6,5 durante el resto del espacio de televisión, cifra que nada tiene que ver con el 39 % que cosechó Cristina Pedroche, entre otros ingredientes, gracias a la expectación de su vestido.

Tal fue el impacto que provocaron las declaraciones de Risto Mejide durante las campanadas que incluso la propia Mariló quiso zanjar el tema en pleno directo. Justo cuando hizo mención a la muerte de un ser querido y a la audiencia que él creía que eso sumaría a unas campanadas, Mariló dijo: «Eso siempre va a suceder, desgraciadamente. Ya te enterarás, igual te concierne».