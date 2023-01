Risto Mejide ha dejado claro que no le ha gustado nada la decisión que ha tomado Mediaset al eliminar una de las preguntas que le hizo a Tita Cervera durante su entrevista en su programa, ‘Viajando con Chester’, emitido en Cuatro. «No estoy PARA NADA de acuerdo con esta decisión. Mañana os explico por qué», escribía en las redes al leer una noticia sobre la decisión de Mediaset de quitar la parte en la que le pregunta por la paternidad de sus mellizas. Este martes, el presentador ha profundizado en los motivos de su enfado. Y no se ha callado nada: «Creo que las preguntas jamás ofenden y jamás deberían molestar… Hay algo que se me escapa».

«Quiero dejadme hacer una aclaración», ha empezado diciendo en el magacín ‘Todo es mentira’, de la que también es conductor. «Me comprometo a cosas y luego tengo que cumplirlas. Anoche, una de las preguntas que le hice a Tita Thyssen no fue emitida. No salió en el programa. Yo manifesté mi descontento al respecto y os dije que os iba a explicar por qué. Y como no quiero que esto se transforme en una bola, os lo cuento tal cual».

«Yo no decido lo que se emite y lo que no se emite en el programa», dice Risto Mejide

«Obviamente yo no decido lo que se emite y lo que no se emite en el programa. Tendría otro sueldo también», añadía. «Considero que puedo discrepar de las decisiones que se toman en esta casa, como siempre he hecho, y decirlo abiertamente. ¿Por qué discrepo? Porque no la entiendo. No entiendo por qué una pregunta que simplemente es una pregunta y que la otra persona tiene la libertad para contestar, hecha a una mujer de cuyas hijas está hablando… Es simplemente hablarle a la madre, que tiene la tutoría legal de esas dos menores, para saber las especulaciones el origen biológico de esas dos menores. Ya está».

«Ella tendría la opción de aclararlo o no aclararlo y ahí habría acabado todo», ha explicado este martes ante las cámaras. Yo creo que las preguntas jamás ofenden y jamás deberían molestar. Si lo que buscan es una verdad. Y sobre todo zanjar las especulaciones al respecto. Yo le di esa opción y lo habéis visto en las promociones. Me parecía lo más adecuado».

«No entiendo por qué nos hemos pasado una semana cebando la pregunta en las promociones»

Por último, ha destacado que sigue sin entender por qué la cadena decidió omitir los minutos de la charla en la que le pregunta a la baronesa Thyssen si su hijo Borja es el padre de sus hijas. Tal y como se ha podido ver en los adelantos del programa, esta se limitaba a decir: «Las niñas tienen un padre». Y aunque esa parte del encuentro sirvió como cebo antes de la emisión de la entrevista, finalmente no se emitió.

«No entiendo la decisión de esta cadena de quitar esa pregunta», zanjaba Risto. «Tampoco entiendo, si era tan poco adecuada, por qué nos hemos pasado toda una semana cebándola en las promociones. Hay algo que se me escapa. Y como se me escapa lo digo. Si alguien me lo explica, seré feliz y os lo explicaré a vosotros. Mientras tanto, es lo que hay».