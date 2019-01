Paco León confesó en 'La Resistencia' que, a pesar de haber ganado muchísimo dinero con la serie 'Aida', no tiene tanto como puede parecer. Pidió cada temporada más dinero por seguir trabajando en ella y luego ese dinero lo empleó en saldar sus deudas y sus hipotecas

‘La Resistencia’ se ha convertido en el programa que está dando a conocer el estado de las cuentas bancarias de todos los famosos del país. Esta semana ha sido el turno del actor Paco León quien, a pesar de su carácter divertido, se puso serio para hablar de su situación económica y de dónde fue a parar todo el dinero que ganó gracias a su papel en ‘Aída’.

“Ganaba muchísimo dinero. Cada temporada iba a más, o decía que me iba… Ya se había ido Carmen Machi y no me podía ir yo también” confesó entre risas quien diera vida a ‘El Luisma’ en la exitosa ficción. Pero todo ese dinero quedó reducido cuando la Agencia Tributaria española cambió sus parámetros y numerosos artistas se vieron ahogados por una deuda millonaria. Tal y como Paco León recordó, optó por pagar todo lo que se le exigía y, eso sí, cambiar de gestor para administrar sus cuentas.

Además, y aunque no quiso dar cifra alguna, el hijo de Carmina reconoció que tiene numerosas hipotecas y que es precisamente en pagarlas en lo que se va casi la totalidad de su dinero.

