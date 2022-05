La encargada en defender a Anabel Pantoja en el plató iba a ser Belén Esteban. Sin embargo, su aparatosa caída en ‘Sálvame’ y su posterior rotura de tibia y peroné por la que tuvo que ser operada hicieron que no pudiera acudir al plató de ‘Supervivientes‘. Durante estas semanas atrás ha sido la prima de la concursante, Chabelita Pantoja, la encargada de defender a la sevillana de su concurso desde Honduras. Este domingo, la joven no pudo acudir porque se encontraba en plena época de exámenes y está completamente centrada en sus estudios. Esto se tradujo en que se quedó sin representación. Muchos se preguntaron por que la dirección del programa no se puso en contacto con su íntima amiga, Susana Bicho, para que esta acudiera a defenderla. Sin embargo, esto no ha sido así.

La que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ ha querido explicar los motivos por los que no acude a defender a su amiga. «A Anabel no va a sorprenderle que no esté en el plató de ‘Supervivientes’ porque ya lo habíamos hablado. Ella dejó una lista de gente y van llamando a esas personas en función de que puedan o no. Mi nombre no está en esta lista por muchas razones, primero porque ella sabe que a mí no me gusta ni me siento cómoda y tiene un montón de gente que lo va a hacer mucho mejor que yo«, comenzaba diciendo Susana Bicho.

Susana Bicho ha declinado la invitación de acudir a defender a Anabel Pantoja en el plató de ‘Supervivientes’

A pesar de que la dirección del programa ha llamado a la influencer para que esta acudiera a defender a su amiga, Susana ha declinado la invitación. «Ella no contaba con lo de Belén y sí que me han llamado, pero ella sabe que no me sentiría bien y que no estoy preparada. Si fuese una cosa de fuerza mayor, pues haría el esfuerzo… pero creo que no es necesario«, ha seguido contando a su más de un millón de seguidores. Y es que son muchos internautas que se han preguntado porque no acude Susana a defenderla. Hay que recordar que durante una etapa, ambas fueron compañeras de piso y eran inseparables.

Anabel Pantoja y Susana Bicho han compartido una gran amistad. Su relación de amistad se remonta a años atrás. Basta con ver las redes sociales de ambas jóvenes para comprobar el cariño que las une desde hace tiempo. Sus respectivas redes sociales dan fe de la excelente relación entre ellas: son amigas, socias, comparten pandilla y se lo pasan de maravilla juntas. De hecho, la murciana fue uno de los rostros conocidos que acudieron a la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez en la isla de La Graciosa el pasado 1 de octubre. Incluso la sevillana le dio el ramo de flores a su amiga.