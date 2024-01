El zasca imprevisto de Miguel Ángel Revilla a Bertín Osborne en ‘El Hormiguero’

El expresidente de Cantabria no ha tenido reparo en lanzar un dardo a Bertín Osborne tras su reciente paternidad.

Miguel Ángel Revilla se ha convertido en el último invitado a ‘El Hormiguero’. El expresidente de Cantabria ya es el famoso que más veces ha acudido al espacio televisivo de Antena 3 para someterse a las preguntas de Pablo Motos. Es por ello que no resulta extraño que entre ellos se haya forjado un vínculo amistoso que va más allá de lo profesional, motivo por el que el expolítico no ha tenido reparo en hacer referencia a Bertín Osborne al ser uno de los personajes más sonados de las últimas semanas.

En esta ocasión, Miguel Ángel Revilla se ha sentado en el plató de la cadena de Fuencarral para hacer referencia a su próxima novela. Un momento en el que Pablo Motos le ha preguntado sobre si trataba de un escrito erótico, y el cántabro lo ha tenido claro: “No, eso se lo dejamos a Bertín Osborne”, ha pronunciado entre risas. Su respuesta ha causado la risa inmediata del presentador y del público, sobre todo teniendo en cuenta las últimas polémicas que han girado en torno al maestro de ceremonias de ‘Mi casa es la tuya’ por su reciente paternidad.

Aunque el expolítico no ha querido entrar en más detalles sobre el nacimiento del séptimo hijo de Bertín Osborne, con sus palabras ha dejado entrever que está plenamente enterado de la noticia. Algo que no resulta en absoluto extraño, ya que el embarazo y posterior parto de Gabriela Guillén ha sido uno de los temas más candentes de la actualidad social. Además, por ahora todo apunta a que la guerra entre los dos padres no ha hecho más que empezar, ya que sus posturas son totalmente contrarias e incluso la paraguaya ha ofrecido su primera entrevista tras dar a luz.

Miguel Ángel Revilla y Pablo Motos se sinceran como nunca antes en 'El Hormiguero'

Como no podía ser de otra manera, Miguel Ángel también ha echado la vista atrás al hablar sobre sus inicios en el mundo de la política. Todo sucedía en 2003, cuando José Luis Rodríguez Zapatero le llamó y le animó a ser el presidente de Cantabria. En un primer momento, Revilla se negó rotundamente, por lo que su esposa llegó a llamarle “cagueta”. Fueron las palabras de su compañera de vida las que finalmente hicieron que cambiara de opinión y acabara siendo una de las figuras emblemáticas de la política de España.

Por su parte, una vez más, Pablo Motos se ha mostrado muy agradecido con la visita del expresidente cántabro. Tanto es así, que incluso ha llegado a confesarle un secreto de ‘El Hormiguero’ del que no se había hecho eco hasta ahora: “Ningún invitado ha cobrado ni un céntimo. Vienen porque quieren y porque les interesa”, ha asegurado, aclarando así que incluso los rostros más conocidos del panorama internacional desean ir a su programa y promocionar sus proyectos.