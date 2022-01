Están siendo días muy complicados para Marta Riesco, que se ha visto convertida en personaje de interés después de que saliera a la luz su relación con Antonio David Flores. La periodista, acostumbrada a estar dando la noticia y no formando parte de ella, se «ha visto superada por la situación», tal y como aseguraban a esta revista este martes. Marta Riesco se vio obligada a tomarse un día de descanso y este martes no acudió a su puesto de trabajo, a pesar de que la productora sí que contaba con ella. Sin embargo, ha hecho de tripas, corazón y este miércoles sí que se le ha visto por los pasillos de Mediaset.

La reportera llegaba a las instalaciones de Telecinco sin desvelar cómo se encuentra

Marta Riesco llegaba junto a un compañero a las instalaciones de Telecinco sin querer hablar sobre el momento que está viviendo ni sobre su relación con Antonio David Flores. «No voy a decir nada», respondía a una compañera. A su llegada estaba visiblemente nerviosa tal y como se puede ver en las imágenes que os compartimos a continuación en la que se le puede ver cómo se le cae algo al suelo y se agacha a recogerlo. No te pierdas el vídeo y dale al play.

Vídeo: Europa Press

Este día de retiro en casa, alejada del trabajo y de toda la repercusión que ha tenido su romance con el que ex de Rocío Carrasco, le ha servido para tomarse un respiro y recargar las pilas antes de enfrentarse a un nuevo día de trabajo. Mucho más tranquila y relajada, Marta Riesco regresa a su puesto de trabajo e incluso la hemos vuelto ver activa en las redes sociales. Y es que llamó especialmente la atención que la reportera de ‘El programa de AR’ no compartiera ningún contenido en redes sociales a lo largo de este martes, ya que es habitual que suba contenido a diario.

Marta Riesco se vio superada por la presión y tuvo que ausentarse del trabajo

Este martes, el entorno cercano a la reportera revelaba a SEMANA que Marta “está desbordada y debido a la situación personal por la que está atravesando se ha visto obligada a no acudir a su puesto de trabajo”. No están siendo días fáciles para Marta Riesco que ha pasado de reportera conocida a protagonista de la información de máximo interés. En todo momento aseguró que no quería convertirse en protagonista pero su relación con Antonio David Flores ha puesto sobre ella el foco de interés informativo. Sin embargo, ahora intenta volver a normalizar el asunto y a intentar pasar desapercibida retomando sus quehaceres y la normalidad de su día a día en el trabajo. Por este motivo, este miércoles ha salido de casa dispuesta a darlo todo en la pequeña pantalla.