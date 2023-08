Marisol manda un contundente mensaje tras 40 años 'desaparecida'

Marisol 'ha reaparecido' este martes en la nueva entrega de 'Lazos de sangre'. Tras cuatro décadas alejada del foco mediático ha aprovechado el homenaje que le ha hecho el programa que presenta Jordi González en Televisión Española para deshacerse de uno de los mitos más extendidos en la historia de nuestro país. La niña prodigio de España ha querido hablar a través de su hermana, Vicky Flores, y zanjar de una vez por todas la polémica. El mensaje no ha podido ser más contundente.

"Es la que más ha cuidado la imagen de Marisol"

La artista sabía que su hermana iba a participar en el documental que la televisión pública le ha dedicado. Ha sido el único miembro de la familia de la malagueña, junto a la hija pequeña de esta, Celia, que se ha prestado a compartir detalles sobre su vida en este especial. Consciente de que la emisión iba a tener lugar quisiera o no, Pepa ha mandado un recado para dar por finalizado una creencia asentada en el imaginario colectivo que la ha perseguido durante años.

"Hay una leyenda negra que dice que Pepa Flores mató a Marisol. Y eso no es cierto" ha comenzado diciendo Vicky sin antes subrayar que hablaba en boca de su hermana. "Es la que más ha cuidado la imagen de Marisol. Está muy agradecida a Marisol, además la respeta muchísimo. Quizá, más que nadie. Además, ella me ha pedido encarecidamente que lo diga para que todo el mundo lo sepa. 'No he matado a ninguna Marisol. Marisol sigue viviendo dentro de mí", añadía con rotundidad.

"Tiene mucho amor por todo lo que ha hecho"

Distanciada de la vida pública por decisión propia, la andaluza ha querido dejar claro a todos sus seguidores que nunca ha renegado del personaje artístico que la encumbró entre los seis años hasta los 38. "Ella se alejó de lo que fue el mundo del cine, pero a Marisol la dejó intacta", continuaba explicando su hermana. De hecho, confesaba que, cuando le piden autógrafos por la calle, siempre firma con su nombre artístico primero y su verdadero nombre debajo.

La hija de la artista, Celia Flores, también ha querido aclarar este punto. "Ella tiene mucho amor a todo lo que ha hecho en su vida", ha dicho contundente. La pequeña de las tres mujeres que tuvo la malagueña con el bailarín Antonio Gades sigue hoy el legado de sus padres detrás de los micrófonos. Hoy es una reconocida cantante y mantiene vivo el legado de su madre a través de sus canciones. Como su hermana mayor, María Esteve, también tiene vocación de artista. La media, Tamara, es psicóloga y vive feliz con su anonimato. Igual que su madre, que no mató a Marisol, pero renegó de su fama.