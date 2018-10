Mario Casas y Pablo Motos, historia de una extraña e incómoda entrevista

2 Pique desde en comienzo

Desde el primer minuto la tensión se mascaba en el ambiente. Cuando Motos le pedía que explicara el argumento de la película, Mario se negaba y animaba al presentador a poner mejor el tráiler. “Yo pondría el tráiler, ¿para qué voy a contar las cosas dos veces? Es mejor que la gente lo vea, que es más interesante que escucharme a mí”, decía para sorpresa del conductor, que soltaba como respuesta que no había visto a nadie tan vago en su vida. “No, es de ser práctico”, espetaba a su vez el novio de Blanca Suárez para que, finalmente, Pablo Motos mostrara su total desconcierto con una nerviosa: “Es la primera vez que le digo a alguien que me explique la película y me dice que le ponga el tráiler”.