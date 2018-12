Makoke habla sobre su “bonita” historia con Julio Iglesias

7 La relación con Julio Iglesias: “Me pertenece a mí”

Tras la reciente publicación de las imágenes en la que se ve a una joven Makoke en compañía del exmarido de Isabel Preysler, Makoke se ha mostrado cauta. Ha señalado que hay cosas en las que no quiere entrar. Confirma que no tiene miedo a contar su pasado, pero que no ha entendido la razón por la que Kiko cuenta una parcela de su vida que forma parte de su pasado. “Me pertenece a mí, pertenece a mi intimidad”, ha dicho. Además, ha señalado que se trata de un episodio de su vida que nunca ha querido airear.