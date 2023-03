Macarena Rey, CEO de Shine Iberia (‘MasterChef Celebrity’) carga contra Patricia Conde

Macarena Rey, CEO de la productora Shine Iberia, ha hablado sobre 'Masterchef Celebrity', el formato y alguna de las polémicas que se produjeron en 2022. Una de las más destacadas fueron las palabras de Patricia Conde, concursante de la edición, señalando al formato y narrando cómo le habían dificultado su paso e incluso señalando que "nadie practica la compasión". Muy directa, asume que para todos "fue muy desagradable" todas las palabras que se produjeron. La actitud de la presentadora parece no haber sido la mejor y cree que "hay gente que no debería concursar si no sabe perder. Es una regla básica".

Para entender un poco más la posición que se ha tomado desde la productora, y la suya propia, ha ejemplificado cómo algunos rostros muy reconocidos deciden declinar sus ofertas. "Hay amigos que les ofrecemos participar y lo rechazan por mal perder" explica en la entrevista concedida a El Mundo. Toda la exposición que supone salir en uno de los programas relevantes de RTVE te ponen en el centro de todas las miradas. Entiende que "si no llevas bien las críticas no te metas en un talent porque aquí las vas a recibir". Lo que se muestra es lo que se graba, "es imposible que no te saquen tus defectos" con tantas horas de rodaje.

Al final todo esto ha venido porque "lo de Patricia ha sido no entender el programa". La versión de rostros conocidos del talent culinario "es para disfrutarlo, gozarlo y divertirse" y que si no es una percepción equivocada. Un ejercicio que Shine Iberia realiza siempre que recibe a todos los famosos es explicarles el funcionamiento al completo, para que sientan a lo que se enfrentan. "Todos piensan que hay partes que son mentiras" y nada estaría más lejos de la realidad. El único objetivo de 'MasterChef', al final, es "cambiarles la vida" a todas esas personas con las que trabajan, no hay más.

¿Qué sucedió entre Patricia Conde y 'MasterChef' (Shine Iberia)?

El pasado mes de noviembre fue cuando se pasó de punto la relación entre Patricia Conde y la productora de 'Masterchef', Shine Iberia. A través de su perfil en una red social, la presentadora lanzó un mensaje llena de acusaciones. Los espectadores le pedían explicaciones por su actitud en la semifinal del programa, donde no quiso ni intentar el cocinado y recibió quejas del chef Jordi Cruz, para el que tuvo también unas palabras. Después de explicar cómo se había sentido, optó por señalar directamente a los que habían hecho el programa: "En lugar de sacar el estrés gritando o insultando me he reído de mi misma y me he inmolado con un divertido show".

El tono de las acusaciones fueron aumentando hasta el punto de llegar a señalar a dos compañeros, sin nombrar, de estar consumiendo drogas mientras se realiza el rodaje. Desde el principio desde la productora audiovisual fueron muy tajantes, negando todo y lamentando la situación. Aclaraban que estos eran "comentarios inciertos que atentan contra el honor de todas las personas involucradas" y que era algo inaceptable. Se llegó a producir, incluso, el proceso para enviar un burofax y no entendían el porqué de la reacción de esta. Con esta entrevista de Macarena Rey en 2023 se puede entender mejor cómo se sintieron y qué piensan de todo este tipo de reacciones.