Lydia Lozano estalla en llanto por la decisión que ha tomado la dirección de ‘Sálvame’ sobre ella

'Sálvame' ha vivido una auténtica revolución en su plató por parte de los colaboradores. La tarde se complicó tras bajar Mayte Ametza a plató a hablar con Lydia Lozano. Kiko Matamoros aseguró, después de que se sembrara la duda, que su compañera no estaba conforme con la presencia de esta en plató el otro día en 'Sálvame Deluxe'. Apuntó concretamente a que le provocó que "echara las muelas". Tras negarlo, saltó una de las informaciones estrella de la tarde. La periodista tuvo que escuchar en primera persona las acusaciones de su compañero: "Tú te has peleado por las posiciones en las sillas, por no estar en las entrevistas...". Fue entonces cuándo se descubrió que, en ocasiones, esta llamaría a la dirección encargada de por la noche, asegurando que era la que más conocía al entrevistado y conseguir su sitio. Este movimiento provoca que, para que entre uno en los convocados, tenga que salir otro.

Laura Fa, al ser preguntada, también apuntaba en la misma dirección. "Me consta que ha hablado y han habido cambios en el Deluxe. Es muy profesional y si considera que tiene información lo vende así", apuntaba. Gema López, por su parte, corroboraba en directo que sucede, que el que se desconvoque a alguien a poco antes de empezar era un hecho. Se ponía, de hecho, a ella misma como ejemplo: "A las 20:00 horas estaba en la entrevista y a las 22:00 ya no estar y estar ella. No me consta que haya sido Lydia, sino te lo diría". Chelo García Cortés sería otra de las que habrían sufrido ese cambio de última hora. Su amiga y compañera Belén Esteban desvelaba que ha llegado a llorar en varios momentos por esas decisiones.

No ha aguantado la presión y, llena de lágrimas, exponía que "no me he quejado en la vida" y que le dieron su hueco, en parte, "porque era la silla de quita y pon". No comprende porqué "me estás dejando de que yo he quitado sillas y que tengo poder". Tampoco lo habría hecho su representante, el llamar para que tuviera un hueco, tras salir a defenderlo y ella "se encuentra las posiciones a las 2 de la mañana" cuando lee la ficha que pasa el programa con los asistentes. María Patiño, presentadora junto a Adela González del programa, se mantuvo en un segundo plano hasta que todo saltó por los aires. Al ver las lágrimas de su compañera, no dudo en decirle que "no has sido capaz de hacer una autocrítica o alegrarte de que aplaudan a alguien que no seas tu". Siente que al final es la víctima del programa y esa situación no le gusta.

