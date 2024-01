Los 'piques' entre Terelu Campos, Rocío Carrasco y Alba Carrillo en 'Bake off'

'Bake off: famosos al horno' ha tenido un gran debut en su estreno en el prime time, este jueves 11 de enero, en La 1. Paula Vázquez ha sido la maestra de ceremonias del concurso en el que Rocío Carrasco, Terelu Campos, Ana Boyer, Toñi y Encarna Salazar (Azúcar Moreno), Alba Carrillo, Yolanda Ramos, Manolo Sarriá, Julio Iglesias Jr, Julio Salinas, Patxi Salinas, Pablo Puyol, Blas Cantó y Marc Clotet han tenido que demostrar sus dotes como reposteros.

Al comienzo del concurso, antes de enfrentarse en la primera prueba, hemos podido ser testigos de la gran complicidad que existe entre tres de sus fichajes estrella: Rocío Carrasco, Terelu Campos y Alba Carrillo. Sin embargo su amistad se ha convertido en "rivalidad" en el mismo momento en el que se han ceñido sus delantales para ponerse con las manos en la masa...

Rocío Carrasco afirmaba tener una relación muy bonita con Terelu Campos: "Es mi hermana pequeña, de tamaño, no de edad". Ambas se consideran familia y lo han demostrado en muchas ocasiones. "Rocío Carrasco, me parece a mí, que el delantal es para ti casi un uniforme. ¿Sí o no?", le decía Paula Vázquez. A continuación, la hija de Rocío Jurado afirmaba que le gustaba mucho cocinar.

Ha sido entonces cuando su "hermana" Terelu Campos le lanzaba su primer "dardo" a Rocío: "Oye, a mí nunca me has hecho de comer". "Porque te he dicho 1.500 veces que vinieras a mi casa y nunca vienes", le contestaba Rocío. "La que te ha hecho de comer toda la vida he sido yo", añadía la hija de María Teresa Campos. Entonces, Alba Carrillo se unía al intercambio de piques entre sus amigas y decía: "Pues a mí, sí que me ha cocinado".

"Mira la otra. Pues es una cerdita", respondía con humor Terelu Campos. Ha sido entonces cuando ha quedado claro que, a pesar de su excelente relación, las tres amigas han dejado su amistad fuera del concurso... "Yo aquí no tengo amigas. A Rocío ya se lo he dicho, nos veremos cuando acabemos esto", decía Alba con humor. "¿Está en 'standby' nuestra relación?", preguntaba Rocío Carrasco. "Yo no me caso con nadie", concluía Alba la discusión.

Las lágrimas de Terelu Campos al recordar a su madre, María Teresa Campos

Después de este intercambio de dardos con Rocío Carrasco y Alba Carrillo, Terelu Campos ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de la noche al recordar a su madre, María Teresa Campos.

Terelu Campos ha confesado que se encontraba en una etapa "muy sensible" de su vida, tan sólo unos meses después de la pérdida de su madre. Por ello, no ha podido evitar emocionarse cuando los jueces del programa, Paco Roncero, Eva Arguiñano y Damián Betular, le han dedicado unas bonitas palabras y han alabado su trabajo después de probar las magdalenas que había cocinado.

"Te voy a decir algo muy básico, para mí tienen luces y sombras pero te diría que tienen muchas más luces que sombras", le decía Paco Roncero. Una valoración que emocionaba a Terelu. Entre lágrimas, respondía: "Por favor, me voy a poner a llorar, no me digas eso". "Hoy los angelitos que tengo en el cielo me han ayudado un poco. Me emociono mucho porque no me lo esperaba... y porque estoy en un momento muy sensible", concluía emocionada.