El triplete de Lolita este viernes en televisión

2 Lolita estára en Antena 3, Telecinco y La 2 este viernes

Como cada viernes, estará de jurado en ‘Tu cara me suena’, en Antena 3. El concurso musical donde nuestros famosos imitan a grandes estrellas de la música y que cuenta con Lolita, Chenoa, Ángel Llacer y Carlos Latre como parte del jurado. Un programa que cada semana sienta a toda la familia alrededor del televisor.

Además, a la misma hora estará en Telecinco. ¿Dónde? En ‘Mi casa es la tuya’, el programa de entrevistas conducido por Bertín Osborne, que estrena una nueva temporada. Bertín Osborne ha elegido a la artista como su primera invitada. A pesar de que fue una entrevista concedida hace unos meses, ha sido inevitable que no colapsara con su aparición en ‘Tu cara me suena’. No es la primera vez que Lolita Flores concede una entrevista a Bertín Osborne. Ya lo hizo en 2015 cuando todavía pertenecía el programa a TVE y no a Mediaset.

