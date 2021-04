«Esta secuencia inédita me ha emocionado. La vida es pura emoción, quien no se emociona es que no siente», ha afirmado totalmente rota.

Nadie permanece indiferente al testimonio de Rocío Carrasco. María Patiño no ha podido evitar derrumbarse en pleno directo cuando en su programa se ha emitido una secuencia inédita del sonado documental. «Me he emocionado», ha reconocido sin poder contener las lágrimas y visiblemente afectada por lo que acababa de escuchar. La presentadora confesaba que la historia de Rocío Carrasco «revuelve cosas». Esta vez el contenido de la docu-serie hacía alusión al momento en el que la protagonista perdió a sus padres, Rocío Jurado y Pedro Carrasco. También se ha pronunciado sobre las consecuencias de quedarse huérfana. Un sobrecogedor testimonio que ha tocado la sensibilidad de María Patiño: «Cada uno esta historia que estamos viendo en televisión la vemos desde la perspectiva de las experiencias personales. Hay cosas que te llegan más. Concretamente esta secuencia inédita me ha emocionado. La vida es pura emoción, quien no se emociona es que no siente», explicaba intentando mantener la compostura. Las palabras que han erizado la piel de la presentadora comenzaban de la siguiente manera: «Cuando oigo que se quedó muy joven sin sus padres pienso que hay niños que, desgraciadamente, se quedan muchísimo antes que yo sin sus padres. Al final te das cuenta que eso te va a doler toda la vida. Yo normalmente no suelo, en mi día a día, hablar de su muerte. Yo hablo como si ellos estuvieran en presente, no me gusta hablar de ellos en pasado», afirmaba Rocío Carrasco. Añadía sentirse «afortunada» por haber disfrutado «muchísimo» de sus progenitores: «He sido una niña inmensamente feliz. Los he disfrutado mucho estando ellos juntos y estando ellos separados, mucho. Soy afortunada, muy afortunada, en ese sentido». Recordaba que en eso consistía la vida. «Decía mi madre que ese era el espectáculo de la vida, que tenía uno que dar gracias a Dios cada vez que abría los ojos por estar vivo. El vivir conlleva eso que se vayan seres queridos y vaya desapareciendo gente. En eso estamos», concluía así la secuencia. La presencia de Rocío Carrasco en plató El próximo miércoles Rocío Carrasco estará sentada en el plató de Mediaset para aclarar diversas cuestiones que han salido a relucir a raíz de su docu-serie. Según ha dado a conocer la cadena, Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera serán los responsables de realizar la entrevista en directo. Un esperado testimonio que se produce después del reciente llamamiento público de su hija, Rocío Flores. La joven durante su intervención en ‘El programa de Ana Rosa’ donde ha comenzado a colaborar, le decía lo siguiente: «Mamá tus hijos no te los ha arrancado nadie. Tus hijos están aquí. Tu hija y tu hijo. Levanta el teléfono. Llámanos. Habla con nosotros. Siéntate con nosotros. De verdad. Deja de lado todo esto y habla con nosotros en casa. Vamos a aclarar las cosas pero no quiero más daño». Ana María Aldón se pronuncia sobre el mensaje de Rocío Flores dirigido a Rocío Carrasco

Los dos detalles de José Ortega Cano tras la muerte de Rocío Jurado que demuestran realmente cómo es

Mesoterapia facial, el tratamiento de belleza que comparten María Patiño y Carmen Lomana

1 de 8 María Patiño se ha derrumbado al visionar una secuencia inédita del documental de Rocío Carrasco 2 de 8 "Cada uno esta historia la vemos desde la perspectiva de las experiencias personales" 3 de 8 "Concretamente esta secuencia inédita me ha emocionado" 4 de 8 "La vida es pura emoción, quien no se emociona es que no siente" 5 de 8 En las imágenes inéditas, Rocío Carrasco recordaba la pérdida de sus padres 6 de 8 "Yo normalmente no suelo en mi día a día hablar de su muerte" 7 de 8 "Yo hablo como si ellos estuvieran, en presente, no me gusta hablar de ellos en pasado" 8 de 8 "El vivir conlleva que se vayan seres queridos y vaya desapareciendo gente"