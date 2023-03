Gema Aldón se ha convertido en la protagonista del día en 'Supervivientes 2023'. La hija de Ana María Aldón ha tenido que ser evacuada de la playa por culpa de un problema de salud. Las dolencias que tiene en el codo no le permiten hacer vida normal en el concurso y un barco ha ido a recogerla para hacerle algunas pruebas médicas.

El equipo médico del programa se acercaba a ella para decirle: "Gema, recoge tu saco y despídete de tus compañeros, tienes que abandonar la playa". Tal y como le habían indicado, la hija de Ana María reunía a los supervivientes para contarles lo ocurrido: "Tengo que irme, tengo que abandonar la playa. Os quiero un montón a todos", les contaba mientras rompía a llorar. Y con ella, Alma Bollo y Jonan.

Su despedida ha sido de lo más lacrimógena

En ese momento sus compañeros desconocían si se trataba de una marcha temporal o definitiva. Sin embargo, preferían despedirse de ella como si no la fueran a ver más. "Sois personas increíbles, os voy a llevar conmigo siempre. Mucha fuerza, escuchadme por favor. Mucha fuerza gordi, siempre los dos juntos", decía mientras Jonan le abrazaba. Alma se sumaba al abrazo sin parar de llorar y sin llegar a creerse lo que estaba pasando: "No, tío, no…".

En la otra playa estaba el resto de sus compañeros. Aunque no pudieron abrazarla, todos ellos no dudaron en despedirse desde su zona. De hecho, comentaron con tristeza la decisión del programa de evacuar a Gema Aldón. En un momento dado, Adara le manda un mensaje que deja claro la buena relación que hay entre ellas: "¡Nos vemos fuera!".

Alma no podía evitar las lágrimas al despedirse de Gema

Durante la emisión de 'Tierra de nadie', presentado por Carlos Sobera, se conoció la triste noticia de la evacuación de Gema Aldón. El presentador de televisión fue el encargado de anunciarlo: "Gema ha decidido que se somete a la resonancia médica para comprobar el alcance de la lesión que tiene y continuar con la terapia que el servicio médico de 'Supervivientes' está realizando. Queda apartada del concurso de momento".

Gema Aldón no paraba de llorar: "Os espero fuera a todos", añadía con tristeza después de darle un beso a todos sus compañeros. También los abrazaba y le lanzaba algún que otro mensaje cariñoso. Sin embargo, prefirió no despedirse en un principio de Raquel Mosquera, con la que ha protagonizado alguna pelea y diferencia. Antes de subirse a la barca, le gritó desde lejos: "Adiós, Raquel Mosquera. Tengo mucha más educación que tú y me despido de ti". Esta, que estaba retirada de la zona en la que se produjo la despedida, le dijo que era ella la que tenía que despedirse, ya que es ella la que abandona la playa. Está claro que ni un problema de salud va a arreglar sus diferencias.