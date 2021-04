El matrimonio ha tomado la decisión de mudarse de casa. Por el momento, están a la búsqueda de un nuevo hogar que se adecúe a sus necesidades.

Los últimos meses han sido especialmente complicados en la vida de Kiko Rivera. El DJ ha roto todos los lazos que le unían a uno de sus grandes pilares, su madre Isabel Pantoja. Además, la familia continúa estando en el foco de la noticia y percibe más que nunca la presión mediática. Ahora, su mujer Irene Rosales ha desvelado nuevos e importantes planes.

El matrimonio ha tomado la decisión de mudarse de casa. Por el momento, están a la búsqueda de un nuevo hogar que se adecúe a sus necesidades. «Yo me he dado cuenta que tengo que cambiar un poquito», señalaba la colaboradora durante su intervención en ‘Viva la vida’. Reconocía que vive a pie de calle y que esta realidad está suponiendo ciertas complicaciones en su día a día. No solo por la presencia continua de la prensa, también por los seguidores que visitan su casa en la localidad sevillana de Castilleja de la Cuesta.

Así que han determinado que desean cambiar de hogar, pero aún no han encontrado una residencia que cumpla con sus exigencias. «Buscamos una casa que tenga 4 o 5 habitaciones», señalaba Irene. Recordaba que el matrimonio tiene dos hijas, Ana y Carlota, y el DJ tiene un niño, Francisco, fruto de una relación anterior con Jessica Bueno, por tanto, desean tener espacio suficiente para todos. La nueva casa también tendrá que disponer de un despacho en el que Kiko pueda desarrollar su labor profesional.

La familia asume importantes cambios cuando la relación con Isabel Pantoja continúa siendo inexistente. Desde que se desatara esta guerra mediática, que tuvo su punto de inflexión con el programa ‘Cantora: la herencia envenenada’, Kiko se ha alejado por completo de su progenitora. La artista no ha vuelto a contactar con sus nietas desde el pasado 30 de enero, fecha del cumpleaños de Carlota.

Irene Rosales reacciona a la entrevista de Anabel Pantoja en SEMANA

La prima de Kiko Rivera protagoniza la portada del último número de la revista SEMANA -a la venta en tu kiosco habitual- donde revela en una sincera entrevista en qué punto está la relación con el DJ. Irene se ha pronunciado al respecto y ha reconocido que existe poca conexión entre ambos. «Yo no veo mal que haya hablado. Es lo que ella piensa y siente».

La colaboradora añadía que ella sigue teniendo la misma relación de antes y que ve bien que la sobrina de Isabel Pantoja pida que se respete su opinión. En las páginas de SEMANA, Anabel Pantoja no solo habla de Kiko Rivera también se pronuncia sobre el motivo verdadero que le llevó a dejar su silla en ‘Sálvame’. Asimismo, detalla cómo afronta la participación de su novio, Omar Sánchez, en la nueva edición de ‘Supervivientes’ cuyo estreno está programado para el próximo 8 de abril.