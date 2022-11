Si hace unos días, ‘Sálvame‘ destapaba que se había llevado ropa y otros artículos por valor de 3.600 euros de una conocida tienda de Madrid, en esta ocasión el programa ha dado a conocer que Kiko Hernández ha recibido una importante cantidad de dinero de una excompañera: Belén Rodríguez. El colaborador ha aclarado: «Nunca he pedido dinero».

Todo ha empezado cuando Jorge Javier Vázquez ha contado en el espacio de Telecinco que alguien que formó parte del programa -no revelaba su nombre- había destapado que le dejó dinero a Kiko Hernández y que le había costado mucho recuperar el monto que depositó en manos del madrileño. El aludido ha explicado en detalle qué y cómo sucedió. Fue un momento en el que tuvo una inspección de Hacienda, y desde la Agencia Tributaria le reclamaban más de 700.000 euros.

«Orgulloso de tener a mi lado a una persona que me ofreció una cantidad», explica Kiko Hernández

«Yo quería comprar una casa y tenía cuatro hipotecas más», ha narrado. La cifra que necesitaba rondaba entre los 80 y los 90.000 euros. «Una amiga me dijo yo tengo un remanente y te lo voy a dar yo. Yo le dije: ‘Me voy al banco, lo tenía aprobado’. A los tres o cuatro meses se le devolvió. Es ella quien me lo ofrece a mí. Yo no pido el dinero y el dinero se devuelve antes de que acabe el plazo». Kiko Hernández dejaba claro que el importe lo recibió de «una amiga». Y ponía la mano en el fuego por ella: «No me creo que ella lo haya contado. Y yo orgulloso de tener a mi lado a una persona que me ofreció una cantidad y me evitó tener que pagar un 3% al banco, sinceramente». Asimismo, insistía que «se ofrece la persona y es ella quien le hace el ofrecimiento».

Después de compartir su relato, Jorge Javier ha dado el nombre de la persona que ayudó a Kiko. Se trata de Belén Rodríguez: «Le he escrito y dice que está orgullosa de haberlo hecho y que lo volvería a hacer… que quiere a Kiko sobre todas las cosas». El colaborador añadía la última palabra: «En siete años que me he recuperado estupendamente, le dejaría eso y el doble».

Belén Rodríguez cree que alguien podría haberla traicionado al revelar informaciones sobre Kiko Hernández

La incógnita ahora es saber cómo se ha filtrado esta información, de carácter confidencial entre dos grandes amigos. Belén Rodríguez cree que alguien se ha ido de la lengua, ya que tres fuentes diferentes han facilitado detalles. «Lo que nos está llegando de esas tres personas es que tú habrías tardado en devolver ese dinero», ha puntualizado Adela González. Cuando a la periodista le preguntan si cree que alguien la ha traicionado, respondía: «Supongo que sí, pero tampoco me extraña».