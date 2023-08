La llegada de Kaya, su personaje, a Pecado original no ha dejado indiferente a nadie. Este empresario es el único que ha hecho vulnerable a la ácida Ender (Sevval Sam). Baris Kiliç, que estará durante tres temporadas en la serie turca de las tardes de Antena 3, ya es conocido en España por El secreto de Feriha, ficción que emitió Nova y que, para él, fue un título definitivo en su carrera.

Este reconocido actor de televisión, de 45 años, no ha dejado de trabajar desde 2004, cuando decidió olvidarse de la economía, especialidad que estudió, y dedicarse a la interpretación.

¿Cómo un experto en finanzas acaba siendo actor?

Nunca quise dedicarme a ello. Pero tener conocimientos sobre economía me parecía importante para cualquier negocio. Mientras estudiaba, ya empecé a trabajar como modelo y luego en shows televisivos.

En esa época vivías en Esta-dos Unidos. ¿Recuerdas la experiencia?

Estuve un año allí, tras gra-duarme, para mejorar mi inglés. Trabajé y me formé como persona. Gané más confianza en mí mismo.

¿Cómo fueron tus inicios ?

He trabajado mucho y esperaba la ocasión para dar lo mejor de mí. Ahora estoy feliz y orgulloso. Pero tuve momentos de pensar en tirar la toalla. Al final nunca me rindo.

De niño, ¿actuabas para tu familia?

Sí, recuerdo que siempre imitaba a los famosos y todo el mundo se reía conmigo. Aunque un poco tímido, era un niño con mucha energía, ¡pero nada travieso!

Ahora, ¿cómo te describes?

Sigo teniendo mucha energía, y soy un tipo muy divertido dentro y fuera del set. Me considero disciplinado. Las pequeñas cosas son las que me hacen feliz. Vivo de manera simple.

¿Qué es lo más importante para ti?

Mi familia, sin duda. Mi esposa, Aysegül, es economista, como yo. Nos conocimos en la universidad, y ella es mi mejor fan. Tenemos dos hijos, Batu, de 15 años, y Emir, de 12.

¿Les gusta verte en la tele?

Al principio estaban más interesados, pero no creo que quieran ser actores. Aunque Batu tuvo un pequeño papel en El secreto de Feriha. Yo solo quiero que sean ellos mismos, sociables y buenas personas. Elijan lo que elijan, les vamos a apo-yar y a querer siempre.

¿Cuándo se emitió El secreto de Feriha en España recibiste mensajes?

Sí, muchos y me hacían muy feliz porque amo este país. Esta serie fue la más importante de mi carrera, tuvo muy buenas críticas y me dio mucha popularidad. Mi personaje, el Capitán Levent, fue uno de los más queridos dentro y fuera de Turquía.

¿Conoces nuestro país?

Sí, he estado muchas veces, y me encanta. Mi comida favorita es el marisco, las tapas y la paella. La energía de tu país es muy similar a la del mío.

Acabas de aterrizar en Pecado original. ¿Te costó incorporarte a un elenco que ya tenía recorrido?

Al contrario, me he sentido en todo momento como si estuviera en casa. Soy un profesional y no tengo pro-blemas en llevarme bien con el resto de actores. Además, ya había trabajado con la productora Medyapim durante varios años.

Han pasado 15 años desde que iniciaste tu carrera como actor. ¿Cómo te ves?

Desde luego, más maduro. Ahora me siento mucho más cómodo y sé cómo ponerme en la piel de cada personaje de una manera más profesional.

¿Qué ha supuesto esta última serie para ti?

Me ha dado más popularidad en mi país. Es una historia muy divertida y está llena de situaciones intrigantes. Me ha encantado participar en ella.

¿Te enamorarías de alguien como Ender (Sevval Sam)?

(Risas) No creo que pudiera enamorarme de una mujer así, aunque nunca se sabe. Lo que sí puedo decir es que trabajar con Sevval es mag-nífico. Es una actriz muy amigable y disciplinada.

¿Qué proyectos tienes ahora?

Estoy en la serie One love, la mejor calificada en Turquía en estos momentos.

¿Trabajarías en alguna producción fuera de tu país?

Si me gusta el trabajo, viaja-ría a cualquier sitio. Y quiero plantearme algún proyecto en cine.

¿Qué te gusta hacer cuando no estás grabando?

Sobre todo, viajar. Intento recargar mi energía durante mi tiempo libre.