Joaquín Prat aclara su papel en el fichaje de su hermana, Alejandra Prat: "Tendrá que ganarse su puesto"

Alejandra Prat no puede estar más feliz. No solo estrena trabajo, sino que además se ha convertido en la compañera de su hermano, a quien adora por encima de todo. La periodista se ha estrenado este jueves 11 de enero como colaboradora de 'Vamos a ver', un espacio de Telecinco en el que aterriza tras varios meses en Antena 3. Radiante, sonriente y bromista se ha sentado en el club social, donde a buen seguro dará muchos titulares. El primero de ellos ha llegado en su debut, en el cual ambos han desmentido que haya existido enchufe en este fichaje. Nada más lejos de la realidad. La tertuliana tratará de estar a la altura, un objetivo que los espectadores están convencidos que conseguirá.

Alejandra Prat, pletórica en su primera aparición en 'Vamos a ver': así le ha recibido su hermano, Joaquín Prat

"La nueva colaboradora de 'Vamos a ver' en un absoluto ejercicio de nepotismo. Más claro agua. Favorecer a un familiar para conseguir prebendas. Menos mal que no es la televisión pública que si no estaría denunciado", ha dicho Joaquín Prat nada más llegar al plató en el que ya estaba sentada su hermana. Bajo la atenta mirada de Alejandra Prat, el presentador de televisión continuaba hablando del nuevo trabajo de su hermana y de su papel en su contrato. "No soy yo, sino la productora de este programa, que no es la que me contrata a mí, la que ha decidido contratar por méritos estrictamente profesionales a mi santa hermana, Alejandra Prat", añadía. En ese momento ella carcajeaba y agradecía sus palabras, afirmando que su intención es aportar al programa al igual que hacen el resto de compañeros.

"Ella se va a ganar este puesto como lo hacen todos ellos...", aclaraba Joaquín. Aportar información, datos y mojarse en asuntos delicados serán algunas de las labores de Alejandra a partir de ahora, un trabajo muy ilusionante que, a buen seguro, cumplirá con nota. Y es que como ella dice si no "se irá a su casa". Una afirmación que el conductor de 'Vamos a ver' tiene muy claro, tanto que incluso ha planteado qué sucedería en el caso de que se decidiera su salida. "Eso es, si no lo hace, la mandamos directamente a su casa, en Barcelona o también tiene la mía para quedarse", ha dicho con un tremendo cariño. Ambos tienen una relación fantástica y trabajar juntos solo servirá para unirles más si cabe.

Alejandra Prat está muy feliz con su nuevo trabajo en Telecinco

Alejandra Prat vuelve a la cadena en la que comenzó en el año 1997. Entonces trabajó mano a mano con María Teresa Campos, donde creció y aprendió al lado de la fallecida periodista. Regresa tras 27 años fuera de Mediaset, un proyecto en el que está previsto en el que colabore dos días en semana.