«Vengo con mucha fuera a valorar lo que siento», aseguraba la tonadillera en el arranque del nuevo programa de Telecinco.

Después de varios meses de encierro en Cantora a raíz de su enfrentamiento público con su hijo, Kiko Rivera, Isabel Pantoja reaparecía por todo lo alto gracias a las grabaciones de ‘Top Star’, el nuevo programa de Telecinco en el que ejerce de mentora. Este viernes, se ha estrenado el espacio presentado por Jesús Vázquez y hemos podido ver la felicidad de la tonadillera en su regreso al prime time de la cadena. Emocionada, y con cierto nerviosismo al principio, la cantante ha mostrado una gran complicidad con sus compañeros, Risto Mejide y Danna Paola, dispuesta a disfrutar y hacer que su público disfrute.

«La música es mi vida, la cantante o el cantante me tiene que hacer vibrar. Los que están tocados es porque han nacido para ello. Vengo con mucha fuera a valorar lo que siento», decía Isabel Pantoja en su vídeo de presentación. Enérgica y con mucha fuerza, la tonadillera recorría la pasarela del plató de ‘Top Star’ para reunirse con sus compañeros minutos después de que diera comienzo el programa.

Aunque se mostró un poco nerviosa al principio, lo cierto es que la madre de Isabel Pantoja ha vivido un sinfín de emociones desde el primer momento. Su emoción a flor de piel tras escuchar el discurso de Javián dedicándole su actuación a Álex Casademunt. Además, sorprendida por el concursante de ‘Operación Triunfo’, la cantante se venía arriba y no dudaba en cantar una de sus canciones.

De la misma forma, Isabel Pantoja ha protagonizado los momentos más graciosos de la noche después de dejar a todos sin palabras cuando no apostó por una de las mejores voces de la noche. «Me ha encantado su actuación, su voz, muy bonita, muy dulce, no has desafinado que eso es importantísimo. Me ha faltado un poco de vocalización y estoy esperando para apostar. He apostado muy fuerte antes y estoy esperando para apostar ahora», aseguraba con una sonrisa de oreja a oreja despertando las risas del público allí presente dejando atrás la mecánica del concurso.

Regresa con fuerza tras meses de encierro en Cantora

Isabel Pantoja ha regresado por todo lo alto al trabajo después de haber estado recluida en Cantora más de siete meses a raíz de las desgarradoras declaraciones de Kiko Rivera sobre la herencia de Paquirri y sobre los desplantes de su madre en televisión. En su vuelta a los platós, debido a la presentación del nuevo programa de Telecinco del que formará parte, la tonadillera ha querido dejar claro que no ha estado encerrada en casa y que tan solo se ha dedicado a cuidar de su madre, una de las personas más importantes de su vida.

En la rueda de prensa para presentar el programa, Isabel Pantoja reconocía que había vivido un «año difícil, duro, extraño y fatídico». Por tanto, volver al trabajo y ver los focos de la televisión había supuesto una ilusión para ella: «Ha sido iluminarme de nuevo. Estoy feliz porque he vuelto a trabajar con una gente maravillosa, la que me cuida, me mima y me da el calor que necesito».