Hablamos con Luis del Olmo tras sufrir una aparatosa caída en su casa

Luis del Olmo quizá sea el referente en mayúsculas para los que se dedican a las ondas. El periodista radiofónico preocupaba a todos hace unos días cuando se hacía público que había sufrido un accidente doméstico en el baño. Un susto que le imposibilitó ir a recoger el premio a su trayectoria que se le iba a entregar en la gala de los Antena de Oro 2023. Todos los presentes esperaban su llegada, hasta que la organización comunicaba el motivo de su ausencia y se desataba un tsunami mediático: "Falta Luis del Olmo, uno de los grandes de la radio, Esta mañana, a las 7:15, sonaba mi teléfono, y era Merche, su esposa, indicándome que se había caído en la bañera y se había roto el tobillo o el pie, no lo tenía muy claro, y que salía corriendo al hospital”, decía un preocupado Juan Ignacio Ocaña en la gala de los galardones. El veterano comunicador ha hablado con la Revista SEMANA en exclusiva para contarnos cómo han sido las últimas horas, cuál es su parte médico real tras el revuelo formado y cuáles son sus planes de futuro.

Habla con SEMANA tras su accidente doméstico

¿Cómo estás? Nos has dado un buen susto a todos

Pues mira, me he pegado yo un buen susto. Ayer estuve todo el día en la clínica. Me han mirado y remirado. Al final me dijeron: “Mira, Luis, no tienes nada roto”. Y yo salí contento y bailando de la clínica (risas).

Es que ya sabes que a veces los titulares son muy alarmantes y se empieza a formar una bola…

Ahora estoy en la cama, tranquilo. Espero que mañana ya me pueda levantar. Pero vamos, lo más importante es que no tengo nada roto. Yo estaba convencido de que me había roto mil huesos. Es que fue una caída muy idiota en el baño, ¡pero puedo contarlo!

Además, te oigo fenomenal y con muy buen tono de voz

Sí, sí. Es que estoy mucho mejor.

Yo creo que lo que más te ha dolido es no poder ir a recoger tu premio a los Antena de Oro, ¿no?

Claro, claro. Sin duda. Fíjate que yo tenía los billetes ya. Teníamos los billetes Merche y yo para ir por la mañana. Y esa misma mañana, una hora antes de salir, dijimos: “¿Pedro dónde vamos?”. Yo tenía un dolor tremendo y no me quedó mas remedio que llamar y darles el disgusto de que no podía ir.

Continúa en activo a sus 86 años

Imagino que te costó un mundo hacer esa llamada

Claro, pero esta bofetada me ha servido para ver la cantidad de amigos, como tú, que me están llamando. La cantidad de llamadas ha sido…

Es que es muy bonito ver cómo gente como tú, con tu trayectoria y con tu edad, continúan con la ilusión intacta y quieren seguir al pie del cañón

Pues sí, ahora en cuatro días voy a ir a un pueblo pequeñito de aquí de Cataluña a recordar a algunos poetas junto a Montse Martí, la hija de Montserrat Caballé y… muy contento. Estoy muy bien, tengo un final de trayecto maravilloso.

“Tengo un final de trayecto maravilloso”

Entonces, continúas con tus jornadas poéticas, ¿no?

Sí, sí. Yo continúo, no sé si el próximo será en un teatro o en una plaza. Pero ahí sigo.

Sigues en plena forma

Exacto (ríe).

La Federación de Asociaciones de Radio y Televisión te acaba de homenajear, ¿sigue emocionando tanto como el primer día que reconozcan de esa forma tu labor?

Sí, claro. Eso siempre gusta, es un honor.