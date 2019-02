Fortu se convirtió en el quinto expulsado de ‘GH DÚO’ en una gala repleta de tensión. Pero su marcha no fue la única noticia destacable de la noche porque el vocalista de Obús protagonizó un romántico momento justo antes de dejar la casa al pedirle matrimonio a Yoli -con quien se jugaba la expulsión- y formalizar más aún una relación sentimental que ha estado en el foco desde el primer minuto de reality.

Nada más conectar con la casa de Guadalix, Jorge Javier Vázquez recordó a los nominados que era San Valentín y les dio la oportunidad de hacerse una declaración. Sin dudarlo ni un momento, aunque con la voz un tanto temblorosa, Fortu se levantó, miró a los ojos a su novia y le preguntó si quería casarse con él. Yoli aceptó encantada y de inmediato. El último consejo que le dejó antes de abandonar el concurso fue que

“No te fíes de ninguno. Vete a por el más fuerte, a por el cabecilla, y luego a por los demás”.

Una vez aterrizado en el plató, el exconcursante hizo balance de su periplo en la casa de Guadalix: “Me lo he pasado genial. Ha habido momentos de discusión porque no es fácil convivir con dieciséis personas”. Fortu se definió como “gruñón y testarudo”, algo que no gustó a Jorge Javier, que no dudó en rebatirle: “Tú no eres así, estabas incómodo y te sentaba todo mal”. El vocalista de Obús se defendió alegando que “no sabes lo que es tener un pito constante de risas, chistes…he intentado por todos los medios acercame a ellos y creo que se ha penalizado mi actitud”.

Pero Jorge Javier tenía más balas guardadas para él: “Escúchate, te molesta la felicidad de los demás. Yo pienso que os metisteis en un bucle desde que os dije que erais unos muebles. Pasasteis de ser dos chifonieres con ruedas a intentar matar moscas a cañonazo. Tú no eres ese señor mayor que hemos visto”.

Por último, Fortu quiso dejar claro que no le ha sido nunca infiel a Yoli con Carolina Sobe: “Yo no he tenido ninguna relación con Carolina más allá de una amistad. Lo que quiere hacerse es platós”.

