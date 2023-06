Mediaset y Atresmedia están moviendo ficha desde que se conoció la noticia del final de Sálvame y la llegada de la periodista Ana Rosa Quintana a las tardes de Telecinco para ocupar la franja diaria de las tardes. La última directiva interna de las dos televisiones líderes de la televisión privada española pasa por blindar a sus colaboradores con el objetivo de reforzar sus espacios dedicados al periodismo de corazón y sociedad. Tanto Mediaset como Atresmedia han pedido a sus colaboradores freelance no participar en programas de la competencia. Ahora toca ver quién se queda con quién. La última en decantarse ha sido la periodista Beatriz Cortázar. Tras años trabajando en Telecinco, acaba de fichar por Antena3.

Cortázar es una de las caras más reconocibles de los espacios de crónica rosa de Telecinco. De hecho, colaboraba desde hacía 15 años con El programa de Ana Rosa y, últimamente, era habitual verla en Fiesta, en el sofá de tertulia de Emma García, como antes lo hiciera en Viva la Vida. A partir de ahora, se la podrá ver en Espejo Público, con Susanna Griso, o Y ahora Sonsoles, con Sonsoles Ónega, ambos competencia directa de la cadena para la que trabajaba.

La decisión de Cortázar de aceptar un contrato de cadena con Atresmedia llega en un momento en el que las dos televisiones líderes buscan redefinir la parrilla con la inminente desaparición de Sálvame este viernes 23 de junio y la llegada de Ana Rosa Quintana a las tardes en septiembre. Revista SEMANA ha conocido que tanto Atresmedia como Mediaset han pedido a sus colaboradores con contrato de artista, lo que en la profesión se conoce como freelance, que dejen de participar en programas de la competencia. Un ultimátum que ha puesto a los colaboradores en una situación compleja, pues toca decidir con quién se quedan.

El fin de emisión de 'Sálvame' obliga a redefinir la parrilla completa

"Mientras antes se podía acudir a otras cadenas, ahora eso desaparece. Nos han pedido que no participemos en programas de la competencia, tanto Atresmedia como Mediaset", cuenta un colaborador que prefiere que su nombre no salga publicado. "Ahora que Atresmedia está ganando en los ratings de por la tarde, quiere apostar por el 'corazoneo' y en formatos que antes no se hacía, por ejemplo, en Más vale tarde, de La Sexta. Y quieren aprovechar antes de que venga Ana Rosa en septiembre, por eso están tanteando a colaboradores, como ha hecho Atresmedia con Beatriz”, añade.

La salida de Cortázar es solo el último movimiento de una disputa que se prevé larga y hasta el último momento. La batalla por liderar las nuevas tardes ha comenzado y se traslada, no solo a la capitalización de audiencias, sino también a la configuración de los equipos.