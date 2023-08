Cada vez son más las personas que salen a la palestra para hablar de Daniel Sancho teniendo en cuenta el supuesto crimen que cometió y que acabó con la vida de Edwin Arrieta en Tailandia. En esta última ocasión, ha sido un excompañero de colegio del hijo de Rodolfo Sancho quien ha tomado la palabra para dar una entrevista en la que ha hecho referencia a la actitud del joven a la hora de confesar un presunto asesinato.

"Narcisista y arrogante". Con estas palabras, el excompañero en cuestión ha calificado a Daniel Sancho en la entrevista que ha otorgado a ‘Código 10’, en Cuatro. Un testimonio con el que deja entrever que no le sorprendió en absoluto la información que hace unos días salía a la luz y que señalaba directamente al hijo del actor español como el posible culpable de la muerte del cirujano colombiano.

Pero sus declaraciones no han quedado ahí, y también ha revelado cuál fue tanto su reacción como la de sus más allegados cuando se enteraron: "No nos sorprendió y flipamos con que se viese envuelto en un descuartizamiento, pero no nos sorprendió que estuviese envuelto en un lío", continuaba, ya que cree que "era un chaval que desde su posición social se le veía un poco que hacía lo que quería, que no piba a tener consecuencias".

A juzgar por este excompañero, Daniel ya había mostrado en diversas situaciones cuál era su carácter: "Esto lo hacía en el colegio. La liaba, se ponía en ‘modo bueno’ y es que es igual eso. He visto sus declaraciones y me recuerda mucho al colegio. En el colegio podía liarla y hacer lo mismo que está haciendo", ha argumentado. Por si fuera poco, este mismo testigo ha indicado que Sancho era el alumno que más se metía con los profesores del centro educativo: "Era el que más se pasaba con ellos y, depende de la persona, si te veía más débil o algo así, iba a por ti", aclaraba.

La opinión de Daniel Sancho sobre la homosexualidad

Para finalizar su intervención, esta persona ha comentado también cuál era la opinión que el chef español tenía, desde muy joven, sobre la homosexualidad: "En la clase había dos chicos que tenían hermanos homosexuales y les soltaba comentarios respecto a ellos. A uno le tenía frito", zanjaba. Es por ello que ahora resulta un tanto extraño que haya mantenido relaciones sexuales durante un año con otro hombre, sobre todo teniendo en cuenta que tenía novia y que no quería, bajo ningún concepto, que estos encuentros trascendieran a tierras españolas.