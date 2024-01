La emoción de Terelu Campos al abrir el álbum de fotografías de su madre, en su homenaje en televisión

RTVE ha emitido un emotivo homenaje a María Teresa Campos en una gala, celebrada en la sala Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes de Madrid, que ha tenido una maestra de ceremonias muy especial: su hija Terelu Campos. Al comienzo de programa, en la presentación del tributo a su madre, Terelu no ha podido evitar las lágrimas al abrir su álbum de fotografías más personal.

El fallecimiento de María Teresa Campos, el pasado 5 de septiembre, conmocionaba a sus amigos, familiares y seres queridos. Su pérdida, además, dejaba huérfanos a muchos de los que se dedican al mundo artístico y de la comunicación. Todos ellos se han unido en un bonito homenaje a la polifacética comunicadora que compartió más de seis décadas dedicadas al mundo del periodismo. Periodistas, comunicadores, artistas, actores, políticos y personajes muy conocidos se han unido para rendir un bonito homenaje a María Teresa Campos este viernes, 5 de enero, en TVE.

La emotiva gala, dirigida por Carmen Borrego y celebrada en la sala Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes de Madrid, ha contado con una maestra de ceremonias muy especial: Terelu Campos. "Ha sido el trabajo más duro y a la vez más gratificante y bonito de mi vida. Te quiero mamá", confesaba Carmen Borrego en el tributo.

Desde el comienzo del homenaje a María Teresa Campos, Terelu Campos, que ha sido la encargada de dar la bienvenida a todos los invitados y telespectadores, no ha podido evitar emocionarse al abrir el álbum más personal de su madre, con algunas fotografías inéditas de la comunicadora, recopilatorio de sus años como gran profesional. Grande amore del grupo italiano Il Volo, sonaba de fondo...

Terelu Campos: "No va a ser fácil para mí, pero va a ser apasionante"

Vídeo: RTVE

La presentadora se emocionaba al ver estas imágenes y, por ello, apenas podía pronunciar su discurso: "Aquí está una parte importante de la banda sonora y sentimental de mi madre", decía con la voz rota. "Muy buenas noches. No va a ser fácil para mí, pero va a ser apasionante dedicarle este homenaje a una mujer que está en la historia de la televisión. Vamos a ofrecerles documentos personales inéditos, que ni yo sabía que existían"... "Podremos verla en su salsa... También estarán compañeros y grandes artistas", comenzaba diciendo Terelu, antes de dar paso al primer artista que ha querido estar presente en el homenaje a María Teresa Campos: Raphael.

Además de Raphael, Pablo López, Vanesa Martín, Miguel Poveda, Tamara y Lorena Gómez han elegido canciones de especial significado para María Teresa, quien durante su larga trayectoria profesional les dio a muchos de ellos su primera oportunidad, con quienes además mantuvo una estrecha y sincera amistad.

Artistas y amigos de María Teresa Campos, han participado en su homenaje

Artistas internacionales y nacionales como Gloria Estefan, Chayanne, Dani Martín, Víctor Manuel, Chenoa, Ana Mena, Abraham Mateo, Pastora Soler y Carlos Rivera, han participado en esta gala especial, mostrando su agradecimiento público a la comunicadora malagueña que siempre tuvo las puertas abiertas de su plató para ellos. Hay que recordar que Teresa no solo era una apasionada de la música, si no también de la actuación y del talento joven. Javier Ambrossi y Javier Calvo, los Javis, contaron con su ayuda en el comienzo de su carrera, al igual que Rocío Carrasco, Lara Dibildos, Alejandra Prat y Belén Rodríguez, colaboradoras en sus programas de televisión.

La simpática anécdota de Rocío Carrasco

Rocío Carrasco quien, en más de una ocasión, ha confesado que para ella María Teresa Campos fue como una segunda madre, recordaba una simpática anécdota junto a la comunicadora. La hija de Rocío Jurado rememoraba con humor sus primeros pasos en televisión, de la mano de María Teresa, en el año 2001, en el programa 'Día a Día'. En el espacio de televisión, en el que la comunicadora le dio su primera oportunidad para trabajar en la pequeña pantalla, protagonizaba cada día una simpática escena junto a Teresa y Paco Valladares.

"A mí me gustaba memorizar no sólo mi texto, sino también el de Paco y el de Teresa... Pero había una palabra que no conseguía memorizar. Y le dije: 'Teresa, ¿a ti te importaría que yo cambiara esa palabra?'", recordaba Rocío. "Y ella me dijo, muy seria: '¿Te vas a aprender el texto o voy a tener que pensar que no eres quién yo creía que eras?", añadía Rocío, haciendo referencia a lo exigente que también fue la homenajeada como jefa. Entre risas, concluyó la anécdota confesando que no sólo se aprendió su texto, sino también el de sus compañeros...