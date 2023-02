El tenso cara a cara entre Lydia Lozano y Carmen Alcayde: "Ya sé a quién tengo enfrente"

Lydia Lozano y Carmen Alcayde han roto definitivamente su amistad. El plató de 'Sálvame' ha sido testigo del encuentro entre las dos colaboradoras de Telecinco y no ha podido haber más tensión. Era la primera que ambas se encontraban desde la polémica porque una dijo el nombre de la otra como la persona que acudía a lugares de intercambió del plató. Ninguna de las dos estaba dispuesta a dar un paso atrás y los reproches eran constantes desde el principio. Lozano no salía de su asombro viendo cómo su compañera se defendía y le repetía sin parar lo decepcionada que estaba: "Ya sé a quién tengo en frente. ¿De qué me ha servido la amistad contigo?".

Por su parte, Alcayde intentaba explicarle a su compañera el porqué de su decisión, sin mucho éxito. Al final le acabó confesando que se sentía como un blanco fácil: "Todo el cabreo que tenías por el tema de la máscara lo estás focalizando en mí". El romper una situación de tantos años por lo que considera una tontería era algo que no lograba entender. Un mensaje de un familiar suyo no hizo más que encender la llama de nuevo entre las dos. Antes de llegar a este dialogo relativamente calmado, la tempestad se despertó. Nada más que ambas coincidieron en el plató de la Fábrica de la Tele y se cruzaron se lo dijeron todo: "No soy ninguna 'bocachanclas' y me estoy callando muchas cosas porque soy tu amiga".

La posibilidad de que hubiera más cosas que contar hizo saltar por los aires la tranquilidad de la tarde. Lozano venía enfadada por las palabras anteriores y le pedía una y otra vez que se atreviera a contar más ya que había dado, a su parecer, el paso. "¿Vas a contar algo que hemos contado en mi casa", se preguntaba para si misma en alto. Dos versiones totalmente opuestas que chocan una y otra vez con las informaciones que todos los colaboradores dan. María Patiño, por ejemplo, se lanzó a preguntarle a Lozano las razones de su reacción si ella misma había contado anteriormente haber estado en una fiesta.

Un encuentro con una señora en el AVE, punto de conflicto

Lejos de arreglar sus diferencias, el encuentro en 'Sálvame' entre Lydia Lozano y Carmen Alcayde solo creó más brechas. La segunda quiso contar cómo una señora en un AVE se le acercó para contarle cosas de su compañera y esta explotó. Aunque se aclarase que no era nada malo, el malentendido ya estaba generado. Alcayde no quería más dramas y le recordaba que su amistad estaba por encima de todo: "De tu vida o de tu casa no contaré nada jamás. Ni diré nada oculto ni oscuro porque no hay nada". Las explicaciones no convencían a la que fuera su amiga que se lo decía insistentemente: "Que lo cuentes, pulpillo y cuéntalo".

Tan solo fue un comentario por el que habló del asunto y se explicaba que recogió el número de teléfono de esta señora para contrastar todo con su compañera. Ni aún así conseguían acercar posturas y se reafirmaban en su situación. Por mucho que Carmen Alcayde buscara la seriedad de este tema, no lo lograba. Esto generaba que el momento fuera aún más tenso. Lejos terminaron finalmente las dos en este tema en el que parece que no están por la labor de arreglarse: "Se acabó. En la vida...escuchas a una persona en el tren y le pides su teléfono...". Solo el tiempo dirá si finalmente volverán a retomar esa amistad.