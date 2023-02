El nuevo código ético de Mediaset: adiós a abandonar un plató y a criticar a los compañeros

Los cambios en la cúpula de Mediaset están provocando que se tomen decisiones en los platós. La última es crear un nuevo código ético para los trabajadores de la cadena, puntos que se deben cumplir a rajatabla si se quiere continuar en nómina. Ha sido Alessandro Salem, nuevo consejero delegado, quien ha elaborado una lista que no deja lugar a dudas. Viene dispuesto a cortar de raíz algunas de las prácticas cada vez más habituales, pero ¿cuáles son? En este escrito se ha dejado claro que no se tolerará ningún incumplimiento y que afectará a "todos los empleados, colaboradores, clientes y resto de terceros que mantengan relaciones profesionales con Mediaset".

Sin embargo, uno de los que se considera más damnificados es 'Sálvame' debido a su día a día en Telecinco, según ha anunciado El Mundo. Ni en este espacio de televisión ni en el resto de entretenimiento sus presentadores podrán "dar su opinión, preferencia o hacer comentarios políticos", solo permitiéndose esto a secciones de actualidad política. Hasta ahora era habitual escuchar cómo Jorge Javier Vázquez o algunos colaboradores se mojaban sobre temas polémicos, algo que a partir de ahora podría no repetirse en la cadena.

Tampoco se debe atacar ni criticar a ningún otro programa, presentadores o colaboradores de Mediaset. Esto dejaría atrás la guerra que ha existido entre 'El programa de Ana Rosa' y 'Sálvame' tras la docuserie de Rocío Carrasco, enfrentamiento que pasará a formar parte del pasado. Además, hay prohibición absoluta de abandonar el plató en directo sin causa justificada y si se hace se terminará la relación contractual con la cadena, un aviso que muchos deben tener en cuenta y que en su día provocó bajas como la de Paz Padilla.

Por otro lado, los presentadores deben "conducir y ordenar" el curso del programa, deteniendo cualquier iniciativa que pueda llevarles a los tribunales y ocasionar un problema y cuidando al máximo el lenguaje de la franja horaria en la que se emite. Cabe recordar que 'Sálvame' fue multado por incumplir el horario infantil con más de 600.000 euros, cantidad que pagó la cadena y que con el nuevo código debería pagar la productora.

Tras la marcha de Vasile se ha tomado también la decisión de apartar 13 nombres de Mediaset, entre otros, Rocío Carrasco, José Ortega Cano o Marta Riesco, entre otros nombres. A lo anteriormente mencionado, se suma que no se permitirá ninguna manifestación publicitaria que no haya sido aprobada previamente y acordada con los jefes, lo que podría ocasionar más de un problema si no se cumple con lo acordado. Esta información está recogida en un epígrafe y tiene varios puntos que suponen líneas rojas que no deben ser traspasadas.