El inesperado zasca de Ana Rosa Quintana a Risto Mejide

Ana Rosa Quintana ha entrevistado este jueves a Risto Mejide al más puro estilo 'Viajando con Chester', ya que en el plató han colocado un sillón y la presentadora ha podido mirar de frente a su invitado. El que fuera marido de Laura Escanes está en plena promoción de su nuevo libro, 'Dieciséis notas', una novela basada en una historia de amor en la que Johann Sebastian Bach inicia una relación con una chica llamada Anna Magdalena, que tiene 16 años menos que él.

Esto es algo que le ha ocurrido a él. Ana Rosa le ha hecho saber que le parece impensable que hoy en día se critiquen este tipo de relaciones: "Estamos en 2023 y a ti te han criticado por estar con una mujer menor. ¿No te parece raro? Me parece extratemporáneo". Risto Mejide le da la razón y le asegura que el hecho de que a la gente le parezca extraño le llevó a escribir este libro: "Es una cosa que deberíamos actualizar. Que dos seres adultos, y hablo de gente mayor de edad, decidan libremente estar juntos. Todavía hoy hay gente por privado diciéndome: '¿Cómo lo haces? Yo he tenido que dejar mi relación por culpa de la presión'", ha declarado.

Risto habla con naturalidad de la diferencia de edad en las parejas

"No lo hago por mí, sino por esos mensajes que recibo. Tiene que ser muy duro que te acusen de un delito como la pederastia. Que tu propia familia se ponga en contra de tu relación por la diferencia de edad, que se rían de ti. Que hagan comentarios desagradables respecto a tu pareja", termina diciendo sobre esta polémica.

Ana Rosa Quintana ha demostrado estar muy a gusto con Risto Mejide. De hecho, ha dejado claro que estaba hasta sorprendida, ya que durante muchos años se ha hablado del carácter de Risto, sobre todo durante su paso por 'Operación Triunfo' como miembro del jurado. Es aquí cuando le ha lanzado un inesperado zasca: "¿Estás cambiando profesionalmente? Y te lo digo de verdad. Durante muchos años hiciste un papel de malote, de antipático. El que decía cosas que a nadie le gustaba escuchar. Ahora estás en otra etapa profesional, por lo que veo", le hace saber Ana Rosa.

Ana Rosa ha sido tajante durante su paso por 'Operación Triunfo'

"No considero que haya hecho un papel, eso se imposta", le ha respondido Risto. Sin embargo, Ana Rosa Quintana le ha querido dejar claro que durante una época era una persona complicada: "Bueno, eras antipático", le dice la presentadora de televisión tajante. Risto ha querido recalcar que durante su paso por 'Operación Triunfo' tenía que ser duro: "Si te pones a cantar y cantas mal, yo te digo que cantas mal. Era un trabajo, mi trabajo era valorar a la gente". Pero ha querido destacar que ahora no se ve en ese rol.

"Ahora prefiero hacer otras cosas. He pasado de las afirmaciones a las preguntas, que me gustan mucho más. Me gusta más el 'Chester', donde pregunto, conozco y no juzgo a la otra persona. Me lo paso mejor, pero es que eso no lo sabía cuando empecé a hacer televisión". termina diciendo.