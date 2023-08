No cabe duda de que el crimen de Edwin Arrieta que tiene como acusado a Daniel Sancho está generando una gran controversia tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Son cada vez más los profesionales que tienen opiniones dispares sobre qué fue lo que motivó al hijo del actor Rodolfo Sancho a cometer, supuestamente, tal atrocidad. Esto es lo que ha sucedido durante esta misma mañana en el plató de ‘Espejo Público’, el cual ha contado con la intervención del psiquiatra forense José Carlos Fuertes y de la psicóloga Laura Ferreiro.

En primer lugar, ha sido el varón el que ha tomado la palabra para expresar su parecer sobre lo acontecido en los últimos días: "Lo que yo he visto es lo que ha salido en todos los medios de comunicación. Es una persona en la que no hay unos rasgos anómalos de personalidad muy llamativos, yo descartaba por completo el concepto de psicópata que se está manejando con frivolidad", comenzaba explicando. Unas palabras que no gustaban en absoluto a la colaboradora, que le interrumpía: "Si no es un criminal profesional, sí que tiene rasgos psicopáticos porque una persona, por muy presionada que esté, no hace esto. Al final puede tener una ausencia de empatía o una frialdad emocional. Para mí si tiene ese lado oscuro que florece", ha añadido.

Ante estas declaraciones de la psicóloga, José Carlos Fuertes no ha estado muy de acuerdo y así lo ha reflejado: "Se ha hablado de que este sujeto es un psicópata en el sentido de que es un criminal, que es peligroso, que es una persona desequilibrada… Yo eso lo niego, si no conocemos el perfil biográfico apenas, si no sabemos casi nada de él, no se puede decir eso. Este señor es una persona inmadura, que tiene unos antecedentes de cierto narcisismo, arrogancia, prepotente…", se justificaba el doctor.

Un debate que no ha cesado

Pero el testimonio del psiquiatra forense no ha quedado ahí, y también ha considerado que Daniel Sancho ha tenido un "conflicto psicológico entre las relación con el cirujano, otra relación de pareja y la posibilidad de que Edwin venga a España para ser pareja de hecho". Ante esas contradicciones, José Carlos Fuertes asegura que el joven tomó "un camino erróneo", del que principalmente está llamando la atención el descuartizamiento más que la muerte en sí.

Por su parte, Laura Ferreiro ha vuelto a tomar la palabra hasta que el profesional le ha pedido que "no le de lecciones". Una reacción que no ha agradado a la psicóloga, que le ha pedido debatir pese a las muchas veces en las que el médico se ha negado rotundamente a hacerlo para seguir firme en sus convicciones.