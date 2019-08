Carmen Borrego pone punto final a las polémicas sobre su familia

María Teresa Campos está pasando una temporada complicada. Desde hace unos días, la periodista no deja de estar en boca de todos debido a los constantes rumores que apuntan a que su pareja, Edmundo Arrocet, le habría sido desleal con otra mujer. Un tema que el propio cómico ha desmentido en su última entrevista a SEMANA y que también ha defendido su hija, Carmen Borrego, este martes en ‘El programa del verano’.

«Me gustaría que esto acabara ya, fundamentalmente por mi madre», ha sentenciado Carmen muy seria nada más sentarse en el sofá del programa, en el que aprovechó para poner punto final a todas las polémicas que rodean al apellido Campos desde hace unos días y que tanto daño están haciendo a su madre.

«Mi madre lo ha pasado muy mal, ahora está más tranquila. Creo que se merece un respeto que no se le está dando, eso lo digo como hija. Me gustaría pedir, como hizo el otro día Terelu y yo misma este fin de semana, que dejemos a mi madre un poco al margen porque ella no ha hecho nada«, ha añadido.

La vuelta de Gema Serrano, la amiga especial de Edmundo a la pequeña pantalla no ha gustado nada a la hija pequeña de maría Teresa, que ha aprovechado para desmentir y pedir a esta persona que deje de hablar de su familia. «Se ha afirmado que hay fotografías que lo demuestran y esas fotografías no están. Y eso es faltarle al respeto a una persona. Esto ya se zanjó en 2016. A esta señora (Gema Serrano) no la conozco y la he tachado de oportunista y lo que me ha molestado es que ella se permita el lujo de ir a un programa de televisión a hablar de mis hijos o de mi marido cuando ni yo misma lo hago», ha dicho muy seria.

Sobre la supuesta intermediación de Serrano en la venta de la casa de su madre, Carmen ha sido muy directa y ha afirmado que la transacción nunca ha estado en manos de Bigote. «Es como si yo la vendo y mi marido tiene una persona amiga que le interesa comprarla. Eso de la comisión solo lo dice esta señora. (…) no digo que sea descabellado que Edmundo haya ejercido de mediador, porque si puede ayudar pues bien, pero no creo que mi madre le haya encargado nada esta señora. Eso que contó no lo ha demostrado y puede ser una conversación sacada de contexto».

Si bien en una circunstancia similar cualquier pareja estaría pasando con un mal momento, no la periodista y el humorista. «Ahora no hay tensión porque ya se zanjó», ha explicado Carmen, que ha contado que en su momento su hermana Terelu se encargó de enfrentarse con el novio de su madre. «Cuando pasó en su momento la que hablo con él fue Terelu, tuvo una conversación con él que luego me la contó y nos convenció a las dos. Esta persona (Gema) desapareció y nunca se demostró que Edmundo tuviera otra relación».