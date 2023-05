Carme Chaparro, sobre su vuelta a 'Informativos Telecinco': "Es un honor que Pedro Piqueras haya pensado en mí"

En medio de su particular revolución, Mediaset se ha propuesto hacer un lavado de cara a los sustitutos de los presentadores de 'Informativos Telecinco' de cara al verano. En este aspecto, serán Alba Lago y Carme Chaparro las encargadas de tomar las riendas de los Informativos de la cadena principal del grupo. La periodista salmantina vuelve al formato que abandonó en 2017 para ponerse al frente de 'Noticias Cuatro'. A este respecto, SEMANA ha hablado con la escritora para saber cómo afronta y cómo se prepara para este regreso.

Vuelves a tu casa. Los informativos de Telecinco.

Sí, vuelvo. Estoy muy contenta. Vuelvo un ratito en verano y hacer las vacaciones de Pedro, hasta que vuelva y muy bien, muy contenta. La verdad que a ver cómo me siento otra vez… porque hace muchos años que no hago informativos, a ver qué tal.

¿Te apetece?

Hombre, yo creo que es como ir en bici, ¿no? Que no se olvida nunca. A ver si ahora soy capaz de sentarme en esa silla y no moverme mucho, porque yo ahora últimamente me he acostumbrado a moverme mucho en los platós, pero muy contenta.

¿Qué ha sido lo mejor de esta vuelta?

Es un honor que Pedro haya pensado en mí para estar en su lugar.

¿Y vas a coincidir con tu compañera, Alba Lago? ¿O van a ser los dos?

Nos vamos a repartir ella unas semanas y yo otras semanas.