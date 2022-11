Carla Pulpón es la actriz, con una gran trayectoria profesional, que está detrás de Mapi, la niña de 5 años animada por ordenador que se ha convertido en una auténtica revolución en La 1 desde su primer episodio en agosto de este año. Junto a Jandro, presentador de este concurso, Carla Pulpón, ofrecen un divertido concurso para los más pequeños de la casa. A pesar de que la actriz tiene una amplia trayectoria en teatro, su papel dando voz a Mapi la ha convertido en una de las intérpretes más queridas por los niños españoles. Además, ahora se enfrenta a un nuevo reto profesional: un espectáculo navideño, en el que ya estuvo trabajando años anteriores. ‘Cometa soy yo’ es un show 360º lleno de magia y cargado de diversión para todas las familias.

Tras el éxito recibido por la crítica y el público en las anteriores ediciones de 2018, 2020 y 2021 en el Teatro Circo PRICE, vuelve Cometa, la heroína más peculiar de todas las galaxias… ¡Esta vez con carpa propia frente al Palacio de Hielo de Madrid! Un espectáculo que podrás ver desde el 19 de noviembre hasta el 15 de enero, coincidiendo con la época navideña. Un perfecto plan familiar en la capital española en el que estarás acompañado por Carla Pulpón, la actriz que encarna a la protagonista de este espectáculo navideño. La propia actriz aseguró que estaba muy emocionada con regresar con este show: «La verdad es que estamos súper emocionados porque nos encanta trabajar para niños y familias», confesó a Madrid Secreto.

Carla Pulpón se ha convertido en la protagonista absoluta de la Navidad

Para ella es una responsabilidad estar al frente de este espectáculo navideño: «Sí que siento responsabilidad, pero realmente cuando me subo al escenario lo que siento es alegría. Perfordance me pone todo alrededor para hacerme brillar a mí, al acróbata, al bailarín, etc. Más que responsabilidad, es ponernos en manos de Ana y Carlos López Infante y dejar que ellos nos hagan brillar. No siento responsabilidad porque no siento miedo: me siento apoyada por todo el equipo siempre», confiesa al citado medio.

Carla Pulpón estudió danza. Sin embargo, su trayectoria profesional ha estado enfocada a la interpretación, aunque combinando ambas disciplinas. Uno de sus primeros papeles fue el de protagonista de la obra infantil La calabaza de pipa, interpretado tradicionalmente por Lina Morgan, de quien aseguró que era una gran aficionada. También fue presentadora del programa Panda y la Nave de Cartón, emitido en Canal Panda. Llegó a la productora Perfordance en el año 2020, cuando interpretó por primera vez en el circo Price a Cometa «la estrella bajita, cantarina, pizpireta, que baila, canta y bromea». Una interpretación que cuenta con su propio universo teatral a través de títulos como La vuelta al mundo de Cometa5​ y El retorno de Cometa.