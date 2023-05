Bo Derek y Nati Abascal se reencuentran con Ana Obregón en 'Mask Singer' como máscaras

La nueva entrega de ‘Mask Singer’ trajo muchas sorpresas y un reencuentro inesperado. Después de disputarse los dos “truelos” de la noche eran “Sirena” y “Banderilla“ los disfraces que tenían que descubrir su verdadera identidad. No podían con las recién llegadas máscaras y eran dos "veteranas" las que se despedían. Bajo esos grandes trajes se encuentran, respectivamente, Bo Derek y Nati Abascal, quienes guardan numerosos momentos con Ana Obregón.

“He venido a veros, no sé cantar y ha sido como un desafío para mi valor”, explicaba en inglés la ex modelo, la primera en ser desenmascarada, justo antes de reencontrarse con su gran amiga. Ambas protagonizaron ‘Bolero’ en 1984 y desde entonces mantienen su gran amistad. De hecho la presentadora reconoció que, al ser su primera película en Estados Unidos, el rodaje se convirtió en algo muy especial: “Éramos niñas y nos cambió la vida juntas”. Ambas comparten incluso recetas, como la del gazpacho de la investigadora del programa.

Bo Derek cautivó a todo el mundo con sus actuaciones y su belleza sin igual. "La mujer perfecta, la mujer 10", era como la denominaban en todas sus participaciones cinematográficas. "Mi primera respuesta fue decir que no, que no sabía cantar. Mi marido, que es cantante country, me dijo que lo hiciera. Sus consejos eran como los de un dictador, estaba todo el día insistiendo en que practicara. Cuando supe que estaba Ana en el equipo cambié", confiesa ya desde su hogar rememorando esta primera vez que se atrevió a cantar en público.

Nati Abascal sorprende bajo la española "Banderilla"

Otra de las sorpresas de la noche aguardaban bajo "Banderilla". Solo Ana Obregón acertó en las apuestas finales que se encontraba Nati Abascal. Este completo cambio de registro sorprendía a todos por igual y ella estaba encantada con la experiencia. "Es divertidísimo. Esto es muy español y las aceitunas se importan al mundo entero. Valentino se va a matar de la risa, dirá que qué loca estoy", confesaba a los Javis sobre lo diferente que era de su cuidado y elegante estilo.

La actriz no podía estar más contenta con este descubrimiento y quiso agradecerle lo que un día hizo por ella. "Cómo ha cuidado de sus hijos, cómo ha salido adelante...Es gracias a ella que vino Aless porque me presentó a Alessandro", expuso.