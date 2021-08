Lydia Lozano ha sido la encargada de informar al presentador y cantante de la presencia de la venezolana en ‘Viernes deluxe’.

Meses después de anunciar su separación tras 20 años de matrimonio y dos hijos en común, Fabiola Martínez se ha sentado en ‘Viernes deluxe’ para hablar detalladamente de los motivos de su ruptura, así como de la nueva etapa que ha comenzado en su vida. En medio de su charla en el programa de Telecinco, la venezolana ha desvelado cuál ha sido la reacción de Bertín Osborne al saber que se iba a sentar en Mediaset.

Este viernes en ‘Sálvame’, Lydia Lozano desvelaba que había sido ella la que le había informado a Bertín Osborne de la entrevista de Fabiola Martínez en ‘Viernes deluxe’. Una noticia que ha pillado por sorpresa al cantante de rancheras y que no le habría sentido nada bien. «Se quedó muerto«, comentaba la periodista.

Más tarde, era la propia venezolana quien dejaba claro que no tenía que pedirle permiso al presentador para sentarse en el programa de Mediaset y que por ese motivo no le había contado que iba a dar una entrevista. La modelo ha explicado que después de que Bertín se enterara este le escribió un mensaje. «Me puso: ‘¡Qué huevos!‘, como diciendo qué valiente. Y que seguro que me lo iba a pasar fenomenal y que me iban a tratar muy bien«, relataba.

Poco después, Fabiola Martínez se emocionaba al ver las declaraciones de Bertín Osborne durante su programa con Paz Padilla y decía de forma contundente que le seguía queriendo. «Reconoce de una manera muy especial que a lo mejor podía haber hecho más. Yo lo quiero, para mí es una persona importante en mi vida y verle triste pues…«, decía con los ojos vidriosos. Asimismo, la invitada de ‘Viernes deluxe’ se mostraba encantada tras escuchar unas bonitas palabras que el presentador de ‘Mi casa es la tuya’ le había mandado a Miguel Temprano: «Echo de menos poder hablar porque ha sido la mejor compañera de viaje que he tenido en mi vida, le he dicho todo lo que tenía que decirle».

Lo que hizo Fabiola Martínez después de separarse de Bertín Osborne

Ocho meses después de su separación, aunque aún no han firmado los papeles, Fabiola Martínez es una mujer nueva y está dispuesta a aprovechar al máximo esta nueva etapa de su vida. Por ello, teniendo claro que quiere centrarse en ella porque sentía que se había descuidado, la venezolana ha confesado que lo primero que hizo tras su ruptura fue tres tatuajes.

Todo un acto de rebeldía que tiene un significado especial para la modelo: «Antes trabajaba mucho en lencería y bañador y siempre me decían que no me hiciera tatuajes. Cuando salí con Bertín me dijo que ni se me ocurriera. Ahora es mi momento. Me hice tres. Uno de ellos un corazón abierto, estoy abierta al amor. Y dos estrellas en honor a mis dos hijos, cada uno con su peculiaridad», describía.