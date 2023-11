Vídeo: Netflix

Ya no queda nada para poder ver a Belén Esteban en su máximo esplendor. El próximo 10 de noviembre se estrena 'Sálvese quien pueda', el desternillante reality de los colaboradores de 'Sálvame' en Netflix. Tres capítulos iniciales en los que se les podrá ver buscando trabajo al otro lado del charco con su manera de ser tan suya que durante 14 años revolucionó la televisión nacional. La plataforma de 'streaming' ya ha ido abriendo boca con diferentes adelantos que no han dejado indiferentes a nadie. De esta nueva producción de la Fabrica de la tele se puede esperar de todo: discusiones, diversión, parajes de ensueño y no tanto, y, sobre todo, risas, muchas risas. Y broncas, muchas broncas de esas que darán de qué hablar.

Antes de que el esperado momento llegue, la plataforma de 'streaming' ha querido agasajar a los fans con un vídeo protagonizado por la princesa del pueblo. Micro en mano, Belén agradece a toda la cúpula de la productora y de Netflix el haber confiado en ella. "Tanto mis ocho compañeros como yo... Bueno, me siento portadora de mis compañeros", empieza a decir. "Portavoz, se dice portavoz", le corrige Víctor Sandoval entre risas. "Portadora es otra cosa", añade frente a una maestra de ceremonias entregada a su público que no puede evitar las carcajadas.

Belén Esteban le manda una indirecta muy directa a su antiguo 'empleador'

Pero ahí no quedaba la cosa. Belén Esteban continúa nombrando a las personas que han hecho posible que 'Sálvese quien pueda' sea un hecho. "Le quiero dar gracias a Netflix por confiar en la Fábrica de la tele que somos nosotros. Ojalá que hagamos muchas más cosas mal y que sean para bien", sentencia rotunda. Unas palabras que, muchos de los seguidores del extinto 'Sálvame' ya han señalado de dardo más que evidente a Mediaset. La empresa de medios decidió cancelar el programa 'in extremix' el pasado verano después de meses de malos datos. La decisión fue un auténtico mazazo, no solo para los colaboradores, sino también para su capitán, Jorge Javier Vázquez.

El presentador y amigo de la ex de Jesulin de Ubrique recibía la baja médica tras el anuncio. No se presentó, ni siquiera, a la última emisión del formato que había presentado durante más de una década. Todo eso quedó atrás para la Esteban que no puede estar más feliz de la experiencia que ha vivido al lado de sus compañeros. Sus fans podrán disfrutar de sus ocurrencias en 'Sálvese quien pueda'. Pero solo de los tres primeros capítulos. No será hasta el 2024, sin fecha todavía confirmada, que se emitirán el resto.

La 'princesa del pueblo' se convierte en 'influencer' por méritos propios

Mientras llega el esperado momento, Belén Esteban no desaprovecha el tiempo. Acaba de volver de una escapada de lo más romántica con su marido Miguel Marcos a Oporto, en el norte de Portugal. "Nos has robado el corazón, nos ha encanto conocerte", escribía a su vuelta a Madrid en sus redes sociales la también 'influencer'. Un viaje que les ha servido para reforzar más si cabe su amor, como si vivieran una luna de miel perpetua. La vida le sonríe a la hija de Andrea Janeiro, a pesar del varapalo que supuso para ella tener que decir adiós a 'Salvame', su principal fuente de ingreso.

Ella, acostumbrada a repensarse y reformularse, ha hecho de las redes sociales su principal plataforma para seguir estando en lo más alto de la actualidad nacional. Y, por qué no, facturar. De hecho, se acaba de convertir en la imagen de la campaña publicitaria de una compañía de luz y gas que promociona por medio de su Instagram. No en vano, suma algo más de 1,1 millones de personas en ese medio digital, lo que la sitúa en una de las grandes 'influencers' de este país. La propia tertuliana contó a SEMANA que otras cadenas le habían tirado la caña, pero dejaba claro que ella seguía teniendo contrato firme con La Fábrica de la Tele. No le ha salido nada mal el movimiento de fidelidad a Belén Esteban.